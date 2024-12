OFE odłączone od kroplówki będą długo wegetować. Czy coś się zmieni?

– Obecnie suwak stopniowo przenosi aktywa członków OFE do ZUS w ciągu dziesięciu lat poprzedzających osiągnięcie wieku emerytalnego. Powoduje to systematyczny odpływ kapitału z GPW, który obecnie jest częściowo równoważony przez wpływy z dywidend uzyskiwanych przez OFE – tłumaczy Rusewicz. W kolejnych latach skala odpływów jednak wzrośnie, osiągając kumulację w latach 2032 i 2033. Pomysły zmian są różne – od przesunięcia suwaka na okres po osiągnięciu wieku emerytalnego, przez jego modyfikację, aż po całkowitą likwidację. – Warto w tej chwili wrócić do dyskusji nad możliwymi scenariuszami i ich skutkami, aby wypracować rozwiązania, które najlepiej zabezpieczą interes przyszłych emerytów oraz wesprą rozwój krajowego rynku kapitałowego. To z kolei wpłynie na szybsze pomnażanie długoterminowych oszczędności w III filarze oraz transformację i rozwój gospodarki – podkreśla Rusewicz. Zdaniem prezes IGTE konieczne jest zrewidowanie polityki inwestycyjnej OFE. – Obecne przepisy wykluczają możliwość ich udziału w projektach transformacyjnych, wspieranie rozwoju rynku prywatnego oraz znacząco ograniczają podejmowanie działań zabezpieczających przed ryzykiem zmienności. Brak zmian w tym zakresie na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat nie odpowiada na aktualne potrzeby – komentuje Rusewicz.

Krok dalej, a raczej wstecz, radzi pójść Krzysztof Nowak, szef Mercera w Polsce (instytucja analizuje systemy emerytalne na świecie – red.). – Zmiany sprzed dekady, przez które Polacy zrazili się do oszczędzania na emeryturę, powinniśmy odwrócić, a OFE powinny znów stać się pełnoprawnym elementem systemu emerytalnego – mówi. Jak zauważa, OFE jako wciąż istniejący element systemu emerytalnego wypadło ze świadomości Polaków i prawdopodobnie większość uprawnionych do tego osób nawet nie wie, że może zapisać się do OFE czy też skorzystać z tzw. okienka transferowego i zdecydować, gdzie mają trafiać składki. W ocenie Nowaka OFE w obecnym kształcie, inwestujące około 90 proc. w akcje, stały się karykaturą funduszy emerytalnych. Jak mówi, mechanizm suwaka jest próbą naprawienia błędu stworzonego przed dekadą. Nowak jest także za zwiększeniem składki z obecnych 2,92 proc. wynagrodzenia. – Taki poziom składki jest dziś raczej kwiatkiem do kożucha, a nie metodą budowania kapitału emerytalnego – komentuje.

Niewykluczone, że OFE pozostaną z nami, dopóki nie umrą śmiercią naturalną. – Problem się sam rozwiąże, jak tylko obowiązkowe roczniki przejdą na emeryturę, nie będzie już sensu utrzymywania OFE – większość środków będzie już w ZUS. Najprawdopodobniej pozostałe fundusze zostaną skonsolidowane w innym systemie, np. umożliwi się przelanie tych środków na konto w ZUS albo inne konta emerytalne (IKZE, IKE) – przewiduje Marcin Materna, dyrektor departamentu analiz Millennium DM.