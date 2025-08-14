Andrzej Domański: OKI to priorytetowy projekt Ministerstwa Finansów

Nie wiem, czy pierwszą, ale z całą pewnością skorzystam z tego rozwiązania. Uważam, że jest korzystne zarówno z punktu widzenia początkujących, jak i doświadczonych inwestorów.
To ocena oparta na chłodnej analizie tego rozwiązania. W Ministerstwie Finansów oczywiście przyglądaliśmy się różnym wariantom.
Częściowemu obniżeniu tzw. podatku Belki, wprowadzeniu pewnych ograniczeń czasowych dla inwestycji zwolnionych z tego podatku. Uznaliśmy jednak, że warto sięgnąć po rozwiązanie, które bardzo dobrze sprawdziło się w Szwecji. Dzięki niemu tamtejszy rynek kapitałowy bez dwóch zdań należy do najmocniejszych w Europie. Z tego rozwiązania skorzystało 40 proc. dorosłych Szwedów. To pokazuje, że jest to rozwiązanie korzystne dla inwestujących. Dlatego chcemy to wykorzystać także w Polsce. Liczymy, że zaproponowane zachęty podatkowe oraz niski podatek ponad limit nakłonią inwestorów do sięgnięcia po ten produkt, co w konsekwencji przyniesie wzmocnienie rynku kapitałowego, a przez to wzmocnienie polskiej gospodarki. Nie mam żadnych wątpliwości, że po 35 latach transformacji gospodarczej musimy dziś szukać nowych motorów wzrostu gospodarczego, na kolejne lata i dekady. I polski rynek kapitałowy, dostarczający polskim spółkom, małym i średnim, kapitału do wzrostu, jest motorem, który musi mocniej pracować.
Chodziło nam o to, by budować pewien system, kulturę oszczędzania i inwestowania. Samo ograniczenie podatku Belki tego zadania nie wypełnia.
W najbliższych tygodniach będziemy mieli wpisany ten projekt do wykazu prac rządu. W kolejnych tygodniach będziemy prowadzić konsultacje, bo chcemy, żeby to był projekt bardzo dobrze przedyskutowany, skonsultowany z tzw. interesariuszami. Żeby to był po prostu projekt dobrze przygotowany.
Czytaj więcej
Dzięki wprowadzeniu Osobistego Konta Inwestycyjnego OKI Polacy będą mogli inwestować do 100 tys. zł bez tzw. podatku Belki. Ale będą pewne ograniczenia.
Myślę, że to będzie połowa przyszłego roku.
W naszej propozycji jest to 100 tys. zł i uważam, że jest to kwota dobrze dobrana. Te 100 tys. zł jest dla inwestycji na rynku kapitałowym, w akcje, w fundusze inwestycyjne, czy w ETF-y, nad którymi pracujemy w Ministerstwie Finansów.
Chcemy, żeby ta stawka była stabilna i bardzo, bardzo transparentna. Ale oczywiście będziemy słuchać argumentów. W Szwecji ten podatek odnoszony jest do rentowności obligacji skarbowych. Chcemy, aby w Polsce było podobnie. Będzie to jednak poniżej jednego procenta.