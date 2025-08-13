Finanse
Notowania

"MFiG otwarte na zmiany". Pierwsze konsultacje projektu Osobistego Konta Inwestycyjnego

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" i "Parkietem", że są możliwe zmiany w koncie OKI dotyczące konstrukcji podatku od środków ponad kwotę 100 tys. zł. "Wykluczmy depozyty i ograniczmy udział zagranicznych akcji" - proponowali zaś eksperci w pierwszej debacie rynkowej poświęconej OKI.

Publikacja: 13.08.2025 13:08

"MFiG otwarte na zmiany". Pierwsze konsultacje projektu Osobistego Konta Inwestycyjnego

Foto: parkiet.com

parkiet.com

Kiedy będzie można założyć Osobiste Konto Inwestycyjne? Czy zmieni się limit wpłat bez podatku i czy - pod wpływem głosów z rynku - będzie nowa konstrukcja podatku, gdy na koncie OKI będzie więcej niż 100 tys. zł.? Jakie produkty inwestycyjne będzie można mieć na koncie OKI i czy zostanie ograniczony zakup akcji na rynkach zagranicznych? Miedzy innymi na te pytania odpowiadał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w rozmowie z Cezarym Szymankiem i Przemysławem Tychmanowiczem.

Tuż po wywiadzie, odbyła się zaś pierwsza debata poświęcona projektowi Osobistego Konta Inwestycyjnego.

Wzięli w niej udział:

Grzegorz Chłopek, prezes Michael/Ström TFI

Tomasz Korab, prezes Eques Investment TFI

Michał Piątkowski, doradca inwestycyjny w Ipopema Securities

Kamil Stolarski, kierownik zespołu analiz giełdowych w Santander BM

Program poprowadzili: Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” oraz redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet oraz Przemysław Tychmanowicz, zastępca redaktora naczelnego „Parkietu”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Osoby Andrzej Domański Bankowość Podatki Oszczędzanie
Gościem Aleksandry Ptak-Iglewskiej w programie „Prosto z Parkietu” był dr Kamil Gemra ze Szkoły Głów
Oszczędzanie
Kamil Gemra, SGH: Konta OKI to szansa na udaną rewolucję
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Materiał Promocyjny
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska