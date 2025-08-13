"MFiG otwarte na zmiany". Pierwsze konsultacje projektu Osobistego Konta Inwestycyjnego

Kiedy będzie można założyć Osobiste Konto Inwestycyjne? Czy zmieni się limit wpłat bez podatku i czy - pod wpływem głosów z rynku - będzie nowa konstrukcja podatku, gdy na koncie OKI będzie więcej niż 100 tys. zł.? Jakie produkty inwestycyjne będzie można mieć na koncie OKI i czy zostanie ograniczony zakup akcji na rynkach zagranicznych? Miedzy innymi na te pytania odpowiadał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w rozmowie z Cezarym Szymankiem i Przemysławem Tychmanowiczem.
Tuż po wywiadzie, odbyła się zaś pierwsza debata poświęcona projektowi Osobistego Konta Inwestycyjnego.
Wzięli w niej udział:
Grzegorz Chłopek, prezes Michael/Ström TFI
Tomasz Korab, prezes Eques Investment TFI
Michał Piątkowski, doradca inwestycyjny w Ipopema Securities
Kamil Stolarski, kierownik zespołu analiz giełdowych w Santander BM
Program poprowadzili: Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” oraz redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet oraz Przemysław Tychmanowicz, zastępca redaktora naczelnego „Parkietu”.
Jeżeli by się udało zachęcić Polaków do zakładania kont OKI i te pieniądze by popłynęły, to powinno mieć to pozytywny wpływ na warszawską giełdę – podkreśla dr Kamil Gemra, adiunkt w Zakładzie Finansów Cyfrowych z SGH.