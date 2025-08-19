Prace wiertnicze zaplanowane przy realizacji sztandarowej inwestycji KGHM-u, dotyczącej budowy trzech nowych szybów górniczych na Dolnym Śląsku, rozpoczną się w rejonie Retkowa (powiat polkowicki). Początkowo obejmą wykonanie otworów badawczych. „Maszyny wiertnicze na placu szybowym pojawią się najpóźniej do końca września 2025 r., zakończenie prac wiertniczych planowane jest na III kwartał 2026 r. Projekt przewiduje wiercenie trzech otworów do głębokości około 1380 m” – informuje Artur Newecki, rzecznik prasowy KGHM-u.

KGHM zakończenie wszystkich wierceń planuje na 2028 r.

Niedawno koncern wyznaczył miejsce budowy szybu Retków poprzez symboliczny rzut kapeluszem. Ostateczna lokalizacja to jednak efekt wieloetapowych analiz uwzględniających zarówno uwarunkowania powierzchniowe (odległość od zabudowań, możliwości logistyczne – dojazdy, czynniki środowiskowe), jak i uwarunkowania dołowe. Spółka tłumaczy, że rozpoznanie geologiczne tzw. otworami podszybowymi umożliwia dobór odpowiedniej technologii głębienia szybu, dobór obudowy, zaprojektowanie i zakup urządzeń niezbędnych do głębienia. Zazwyczaj realizacja wierceń trwa około 1 roku, natomiast opracowanie wyników kolejne 6 miesięcy.

Ponieważ obszar w rejonie planowanego szybu Retków najszybciej spełnił odpowiednie kryteria, prace wiertnicze rozpoczną się od niego. Na razie mniej zaawansowane działania są na obszarze dwóch kolejnych planowanych szybów górniczych o nazwach Gaworzyce i GG-2 „Odra”. Rozpoczęcie rozpoznania geologiczno-hydrologicznego dla pierwszego z nich planowane jest na koniec tego roku, a dla drugiego na początku przyszłego roku. – Dalsza kolejność wierceń uzależniona jest w dużej mierze od cząstkowych wyników rozpoznania geologicznego. Zakończenie wszystkich wierceń planowane jest w 2028 r. – podaje Newecki.

Po zakończeniu rozpoznania geologicznego i analizie wyników będą realizowane obiekty technologiczne niezbędne do rozpoczęcia głębienia szybów. Chodzi m.in. o budowę głównej stacji transformatorowej i obiektów gospodarki wodnej, dobór i zabudowę agregatów mrożeniowych niezbędnych do przygotowania górotworu do głębienia oraz odwiercenie 43 otworów mrożeniowych do głębokości od 450-700 m. Niezbędne będzie również wykonanie obiektów do głębienia, takich jak: wieże szybowe, głowice szybowe, maszyny wyciągowe wraz z niezbędnymi wciągarkami oraz innych pomniejszych obiektów. KGHM szacuje, że etap głębienia szybów zajmie około 3,5 roku.