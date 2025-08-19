Firmy
Notowania

Wkrótce KGHM wykona otwory badawcze dotyczące szybu Retków

Maszyny wiertnicze na placu budowy mają pojawić się najpóźniej do końca września. Do III kwartału 2026 r. wykonają trzy otwory badawcze. Na dziś mniej zaawansowane są prace przy kolejnych dwóch planowanych szybach górniczych.

Publikacja: 19.08.2025 06:00

Budowa szybu górniczego w kopalni miedzi trwa nawet do kilkunastu lat i kosztuje kilka miliardów zło

Budowa szybu górniczego w kopalni miedzi trwa nawet do kilkunastu lat i kosztuje kilka miliardów złotych. Fot. mpr

Foto: materiały prasowe

Tomasz Furman

Prace wiertnicze zaplanowane przy realizacji sztandarowej inwestycji KGHM-u, dotyczącej budowy trzech nowych szybów górniczych na Dolnym Śląsku, rozpoczną się w rejonie Retkowa (powiat polkowicki). Początkowo obejmą wykonanie otworów badawczych. „Maszyny wiertnicze na placu szybowym pojawią się najpóźniej do końca września 2025 r., zakończenie prac wiertniczych planowane jest na III kwartał 2026 r. Projekt przewiduje wiercenie trzech otworów do głębokości około 1380 m” – informuje Artur Newecki, rzecznik prasowy KGHM-u.

KGHM zakończenie wszystkich wierceń planuje na 2028 r.

Niedawno koncern wyznaczył miejsce budowy szybu Retków poprzez symboliczny rzut kapeluszem. Ostateczna lokalizacja to jednak efekt wieloetapowych analiz uwzględniających zarówno uwarunkowania powierzchniowe (odległość od zabudowań, możliwości logistyczne – dojazdy, czynniki środowiskowe), jak i uwarunkowania dołowe. Spółka tłumaczy, że rozpoznanie geologiczne tzw. otworami podszybowymi umożliwia dobór odpowiedniej technologii głębienia szybu, dobór obudowy, zaprojektowanie i zakup urządzeń niezbędnych do głębienia. Zazwyczaj realizacja wierceń trwa około 1 roku, natomiast opracowanie wyników kolejne 6 miesięcy.

Ponieważ obszar w rejonie planowanego szybu Retków najszybciej spełnił odpowiednie kryteria, prace wiertnicze rozpoczną się od niego. Na razie mniej zaawansowane działania są na obszarze dwóch kolejnych planowanych szybów górniczych o nazwach Gaworzyce i GG-2 „Odra”. Rozpoczęcie rozpoznania geologiczno-hydrologicznego dla pierwszego z nich planowane jest na koniec tego roku, a dla drugiego na początku przyszłego roku. – Dalsza kolejność wierceń uzależniona jest w dużej mierze od cząstkowych wyników rozpoznania geologicznego. Zakończenie wszystkich wierceń planowane jest w 2028 r. – podaje Newecki.

Czytaj więcej

KGHM zapłaci niższy podatek w zamian za inwestycje w wydobycie
Surowce i paliwa
KGHM zapłaci niższy podatek w zamian za inwestycje w wydobycie

Po zakończeniu rozpoznania geologicznego i analizie wyników będą realizowane obiekty technologiczne niezbędne do rozpoczęcia głębienia szybów. Chodzi m.in. o budowę głównej stacji transformatorowej i obiektów gospodarki wodnej, dobór i zabudowę agregatów mrożeniowych niezbędnych do przygotowania górotworu do głębienia oraz odwiercenie 43 otworów mrożeniowych do głębokości od 450-700 m. Niezbędne będzie również wykonanie obiektów do głębienia, takich jak: wieże szybowe, głowice szybowe, maszyny wyciągowe wraz z niezbędnymi wciągarkami oraz innych pomniejszych obiektów. KGHM szacuje, że etap głębienia szybów zajmie około 3,5 roku.

Budowa szybu górniczego może potrwać nawet kilkanaście lat

Na dziś nie wiadomo jeszcze, w jakiej kolejności będą powstawać zaplanowane trzy szyby górnicze. – Aktualnie rozpatrywane są różne scenariusze realizacji. Ostateczne decyzje w tym zakresie będą podejmowane po zakończeniu wiercenia otworów badawczych i analizie wyników rozpoznania geologiczno-hydrologicznego – twierdzi Newecki.

Czytaj więcej

KGHM rusza z pierwszym etapem budowy trzech szybów górniczych
Surowce i paliwa
KGHM rusza z pierwszym etapem budowy trzech szybów górniczych

Cała inwestycja związana z budową pojedynczego szybu górniczego trwa nawet do kilkunastu lat i kosztuje kilka miliardów złotych. Jej ostateczna wartość zależy m.in. od przeznaczenia szybu górniczego oraz głębokości i warstw geologicznych występujących w jego planowanej lokalizacji. KGHM szacuje, że inwestycja w trzy szyby górnicze będzie go kosztowała łącznie minimum 9 mld zł. Pieniądze na ich realizację koncern ma mieć zapewnione m.in. dzięki zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Z wyliczeń Ministerstwa Finansów, które jest autorem nowelizacji, wynika, że w pierwszym roku obowiązywania nowych regulacji dochody budżetu państwa mogą być uszczuplone o 0,5 mld zł, w dwóch kolejnych latach po 0,75 mld zł rocznie, a w następnych po 1,15 mld zł rocznie. Tym samym KGHM w ciągu 10 lat powinien zapłacić mniejszą o 10,05 mld zł daninę z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin, niż wynosiłaby ona według obecnie obowiązującej metodologii. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

inwestycje KGHM podatek od kopalin szyb górniczy
Cła na import miedzi do USA bez wpływu na KGHM
Surowce i paliwa
Cła na import miedzi do USA bez wpływu na KGHM
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025