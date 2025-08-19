Notowania ropy znów spoglądają na południe

– Powrót spadków ropy to głównie zasługa względnie ciepłego przyjęcia Putina przez Trumpa na Alasce. W oczekiwaniu na szczyt rynek zareagował delikatnym odbiciem w górę w reakcji na potencjalne sankcje, które Biały Dom mógł nałożyć na rosyjską ropę, gdyby rozmowy okazały się fiaskiem. W grze były sankcje na dwóch największych eksporterów rosyjskiej ropy (Rosnieft oraz Łukoil) oraz nowe cła na importerów surowca – wskazują analitycy XTB i dodają: – Do eskalacji jednak nie doszło, a spotkanie ogłoszone produktywnym zdjęło presję z kluczowego strumienia dochodów Kremla. Trump nie tylko nie nałożył dodatkowych sankcji na Rosję, ale również odstąpił od pomysłu dodatkowych ceł na importujące rosyjską ropę Chiny. Dla rynku ruch ten łagodzi obawy o potencjalnie większą destabilizację globalnego handlu, biorąc pod uwagę ostatnią nagłą podwyżkę ceł na Indie, zwłaszcza że wzięcie Chin na celownik byłoby jednoznaczne ze złamaniem ogłoszonego niedawno 90-dniowego wydłużenia pokoju handlowego – podkreślają eksperci.