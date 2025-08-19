Notowania ropy znów spoglądają na południe

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
– Powrót spadków ropy to głównie zasługa względnie ciepłego przyjęcia Putina przez Trumpa na Alasce. W oczekiwaniu na szczyt rynek zareagował delikatnym odbiciem w górę w reakcji na potencjalne sankcje, które Biały Dom mógł nałożyć na rosyjską ropę, gdyby rozmowy okazały się fiaskiem. W grze były sankcje na dwóch największych eksporterów rosyjskiej ropy (Rosnieft oraz Łukoil) oraz nowe cła na importerów surowca – wskazują analitycy XTB i dodają: – Do eskalacji jednak nie doszło, a spotkanie ogłoszone produktywnym zdjęło presję z kluczowego strumienia dochodów Kremla. Trump nie tylko nie nałożył dodatkowych sankcji na Rosję, ale również odstąpił od pomysłu dodatkowych ceł na importujące rosyjską ropę Chiny. Dla rynku ruch ten łagodzi obawy o potencjalnie większą destabilizację globalnego handlu, biorąc pod uwagę ostatnią nagłą podwyżkę ceł na Indie, zwłaszcza że wzięcie Chin na celownik byłoby jednoznaczne ze złamaniem ogłoszonego niedawno 90-dniowego wydłużenia pokoju handlowego – podkreślają eksperci.
– Nasz rynek kapitałowy jest papierkiem lakmusowym tego, w jaki sposób, jak poważnie odbierane są decyzje zapadające w temacie ukraińskim – mówi Jerzy Nikorowski, dyrektor Biura Maklerskiego BNP Paribas.
Na GPW zadebiutował kolejny fundusz ETF. W sumie na naszym parkiecie notowanych jest już 14 tego typu rozwiązań. W najbliższym czasie liczba ta powinna jednak się zwiększyć do 16 funduszy ETF.
Mocny element edukacyjny, powiązanie OKI z 800+, możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych czy też wyeliminowanie depozytów bankowych – to część pomysłów ekspertów na OKI, które padły podczas debaty „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”.
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o OKI, ale nie mieliście gdzie zapytać. Na pytania „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” o nowy produkt oszczędnościowo-inwestycyjny odpowiada Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.
18 sierpnia na GPW zadebiutuje długo oczekiwany dywidendowy ETF od Beta ETF. GPW szykuje jednak jeszcze jedną niespodziankę dla miłośników ETF - ów.
Europa ma dobry czas, ale poza zapowiedziami muszą pójść jeszcze czyny. Te mogą okazać się mocnym wsparciem również dla warszawskiego parkietu - mówią Radosław Cholewiński (Skarbiec TFI) oraz Jerzy Nikorowski (BM BNP Paribas Bank Polska).