Inwestycje
Notowania

Notowania ropy znów spoglądają na południe

Ceny ropy naftowej notują coraz to niższe poziomy. W poniedziałek cena „czarnego złota” odmiany WTI spadła nawet poniżej 62 USD za baryłkę. Odmiana Brent oscylowała z kolei w okolicach 66 USD za baryłkę.

Publikacja: 19.08.2025 06:00

Notowania ropy znów spoglądają na południe

Foto: Adobestock

Przemysław Tychmanowicz

– Powrót spadków ropy to głównie zasługa względnie ciepłego przyjęcia Putina przez Trumpa na Alasce. W oczekiwaniu na szczyt rynek zareagował delikatnym odbiciem w górę w reakcji na potencjalne sankcje, które Biały Dom mógł nałożyć na rosyjską ropę, gdyby rozmowy okazały się fiaskiem. W grze były sankcje na dwóch największych eksporterów rosyjskiej ropy (Rosnieft oraz Łukoil) oraz nowe cła na importerów surowca – wskazują analitycy XTB i dodają: – Do eskalacji jednak nie doszło, a spotkanie ogłoszone produktywnym zdjęło presję z kluczowego strumienia dochodów Kremla. Trump nie tylko nie nałożył dodatkowych sankcji na Rosję, ale również odstąpił od pomysłu dodatkowych ceł na importujące rosyjską ropę Chiny. Dla rynku ruch ten łagodzi obawy o potencjalnie większą destabilizację globalnego handlu, biorąc pod uwagę ostatnią nagłą podwyżkę ceł na Indie, zwłaszcza że wzięcie Chin na celownik byłoby jednoznaczne ze złamaniem ogłoszonego niedawno 90-dniowego wydłużenia pokoju handlowego – podkreślają eksperci.

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Gościem Aleksandry Ptak-Iglewskiej w programie „Prosto z Parkietu” był Jerzy Nikorowski, dyrektor Bi
Inwestycje
Jerzy Nikorowski, BM BNP Paribas: Rynki nie uwierzyły w rozmowy na Alasce
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Nowe możliwości dla miłośników dywidend i ETF-ów na GPW
Inwestycje
Nowe możliwości dla miłośników dywidend i ETF-ów na GPW
Uczestnicy debaty o OKI, która odbyłą się przed siedzibą Ministerstwa Finansów (od lewej): Michał Pi
Inwestycje
OKI to ciekawy produkt, ale trzeba nad nim popracować
Andrzej Domański: OKI to priorytetowy projekt Ministerstwa Finansów
Inwestycje
Andrzej Domański: OKI to priorytetowy projekt Ministerstwa Finansów
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
ETF dywidendowy i ETF na obronność o krok od GPW
Inwestycje
ETF dywidendowy i ETF na obronność o krok od GPW
Jerzy Nikorowski (BM BNP Paribas Bank Polska) i Radosław Cholewiński (Skarbiec TFI)
Inwestycje
Bardziej średnie i małe niż duże spółki