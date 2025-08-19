Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego
Na piątkową rozmowę D. Trumpa i W. Putina rynki finansowe spojrzały przede wszystkim przez pryzmat braku wzrostu napięć geopolitycznych. To pozwoliło im zachować względny spokój w oczekiwaniu na poniedziałkowe spotkania w Waszyngtonie, ale nie dało się też nie zauważyć ostrożności w decyzjach inwestycyjnych. Ostatnie miesiące pokazały bowiem, że rozmowy na szczycie niekoniecznie kończą się tak, jakby można było tego oczekiwać, a czasami wręcz skutkują gwałtownym wzrostem ryzyka. Ostrożność i pewna zachowawczość rynków finansowych w poniedziałek wynikała dodatkowo z faktu, że w tym tygodniu (w czwartek) rozpoczyna się coroczne sympozjum ekonomiczne w amerykańskim Jackson Hole, podczas którego przemówienie wygłosi (w piątek) prezes Fedu J. Powell i oczekuje się, że może on dać wskazówki co do najbliższych decyzji Rezerwy w sprawie stóp procentowych. Rynki finansowe wyceniają obniżkę stóp w USA we wrześniu, o 25 pb. Notowania kursu EUR/USD oscylowały w poniedziałek, po porannym zejściu z okolic 1,17, wokół 1,1675. Złoty umocnił się wobec EUR, schodząc w okolice 4,25.
Na rynku długu miały miejsce spadki rentowności przez większą część dnia w USA i w Niemczech (o 1-3 pb), w Polsce zaś (i w regionie) rentowności rosły, o około 3-4 pb wzdłuż całej krzywej.
Piątkowe spotkanie pomiędzy Trumpem oraz Putinem nie przyniosło w zasadzie realnego progresu dotyczącego pokoju na Ukrainie.
Piątkowe spotkanie prezydentów USA i Rosji na Alasce nie zostało potraktowane jako sygnał zbliżający nas do pokoju w Ukrainie, a bardziej może być elementem geopolitycznego ryzyka (marginalizowanie roli Europy, jako ośrodka sprawczo-decyzyjnego).
Dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych faworyzują dolara. To niezbyt dobra informacja dla złotego.
Cały świat szykuje się do spotkania pomiędzy Donaldem Trumpem oraz Władimirem Putinem. Choć oczekiwania przed spotkaniem nie są wysokie, to należy pamiętać, że jest to pierwsze spotkanie od początku wojny na tak wysokim szczeblu.
Złoty o poranku nieznacznie tracił na wartości. Inwestorzy myślami są już jednak przy piątku.
Dolar na światowym rynku znów jest pod presją, a to sprzyja złotemu. Czynniki lokalne, takie jak dane o PKB, na razie nie mają większego znaczenia.