KGHM miał 250 mln zł zysku netto w II kw. 2025 r.

Zysk netto ze sprzedaży wyniósł 973 mln zł wobec 1 128 mln zł zysku kwartał wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 2 374 mln zł wobec 2 489 mln zł zysku kwartał wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 614 mln zł wobec 8 942 mln zł kwartał wcześniej.

W I poł. 2025 skonsolidowany zysk netto wyniósł 580 mln zł wobec 1 074 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 17 556 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 17 480 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 4 863 mln zł wobec 4 208 mln zł zysku rok wcześniej.

"Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w I półroczu 2025 r. wyniosły +1 818 mln zł i obejmowały głównie:

- EBITDA z wyłączeniem Sierra Gorda S.C.M. 3 561 mln zł,