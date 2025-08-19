Cyfrowy Polsat usunął Solorzów z listy akcjonariuszy. Starcie prawników

Zygmunt Solorz
Zygmunt Solorz, założyciel Polsatu, nie widnieje już w strukturze akcjonariuszy grupy Cyfrowy Polsat. Spółka zmodyfikowała ją w poniedziałek 18 sierpnia – wynika z adnotacji na stronie internetowej relacji inwestorskich giełdowej firmy.
Tego dnia zarząd Cyfrowego Polsatu pod kierunkiem Andrzeja Abramczuka (zastąpił odwołanego Mirosława Błaszczyka) poinformował w komunikacie, że otrzymał odpowiedź od TiVi Foundation, fundacji zarejestrowanej w Liechtensteinie przez Zygmunta Solorza. Spytał ją, kto jest podmiotem dominującym wobec niej.
TiVi, którą z powodu sporu o sukcesję kieruje rada złożona z ustanowionego przez sąd kuratora Petera Schierchera, a także mecenasa Jarosława Grzesiaka i Tomasza Szeląga odpowiedziała, że podmiotu dominującego wobec niej nie ma.
Odpowiedź ta (nota bene zgodna z wcześniejszymi twierdzeniami pełnomocników dzieci miliardera) dała najwyraźniej formalną podstawę zarządowi Cyfrowego Polsatu do wprowadzenia zmian w uwidocznionej na stronie internetowej strukturze akcjonariatu.
Usunięcie z niej Zygmunta Solorza pociągnęło za sobą - najprawdopodobniej – także inną zmianę. W strukturze kapitału nie jest uwzględniony już także Tobias Solorz. Najstarszy syn miliardera, posiadający niewielki pakiet akcji (1,57 proc. kapitału), mimo sporu, do tej pory był traktowany jako podmiot, który działa w porozumieniu z ojcem. Obecnie należy najwyraźniej do grona inwestorów stanowiących tzw. free float.
Zygmunt Solorz – zgodnie z pismem TiVi Foundation do zarządu Cyfrowego Polsatu – jest obecnie traktowany przez spółkę jako fundator, kurator i pierwszy beneficjent oraz dożywotnio jedyny beneficjent ekonomiczny TiVi Foundation. Wśród beneficjentów fundacji nie wymieniono dzieci miliardera, a jedynie trzech członków rady.
Spytaliśmy giełdową spółkę, czy i co dla interesariuszy Cyfrowego Polsatu oznaczać może zmiana struktury właścicielskiej. Jak do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Jeśli więc wziąć nowy układ akcjonariatu za pewnik, przynajmniej Tobias Solorz mógłby kupować akcje Cyfrowego Polsatu na giełdzie bez konsekwencji.
Mecenas Radosław Kwaśnicki, prawnik Zygmunta Solorza proszony o komentarz do tej sytuacji stwierdził jedynie, że dotychczasowe informacje o składzie akcjonariatu były prawidłowe i nie ma podstaw by je zmieniać.
Tego samego dnia, gdy Cyfrowy Polsat wprowadzał zmiany w strukturze właścicielskiej, media opublikowały informację o wyroku tymczasowym, który sąd na Cyprze wydał na wniosek prawników miliardera.
Jak ustaliliśmy, odbyło się to w postępowaniu ex parte, czyli bez udziału drugiej strony, w związku z pozwem, który ma dopiero zostać złożony w Liechtensteinie.
Sąd na Cyprze w dniach 13-14 sierpnia wydał postanowienia o zabezpieczeniach, w których zakazał tymczasowo dokonywania zmian w spółkach cypryjskich (i ich firmach zależnych), należących do fundacji Tivi i Solkomtel, założonych przez miliardera bez jego pisemnej zgody. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że zakaz obowiązuje do 29 sierpnia, gdy wniosek