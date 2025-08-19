Cyfrowy Polsat usunął Solorzów z listy akcjonariuszy. Starcie prawników

Zygmunt Solorz, założyciel Polsatu, nie widnieje już w strukturze akcjonariuszy grupy Cyfrowy Polsat. Spółka zmodyfikowała ją w poniedziałek 18 sierpnia – wynika z adnotacji na stronie internetowej relacji inwestorskich giełdowej firmy.

Przetasowania na szczycie tabeli Cyfrowego Polsatu po piśmie z fundacji

Tego dnia zarząd Cyfrowego Polsatu pod kierunkiem Andrzeja Abramczuka (zastąpił odwołanego Mirosława Błaszczyka) poinformował w komunikacie, że otrzymał odpowiedź od TiVi Foundation, fundacji zarejestrowanej w Liechtensteinie przez Zygmunta Solorza. Spytał ją, kto jest podmiotem dominującym wobec niej.

TiVi, którą z powodu sporu o sukcesję kieruje rada złożona z ustanowionego przez sąd kuratora Petera Schierchera, a także mecenasa Jarosława Grzesiaka i Tomasza Szeląga odpowiedziała, że podmiotu dominującego wobec niej nie ma.

Odpowiedź ta (nota bene zgodna z wcześniejszymi twierdzeniami pełnomocników dzieci miliardera) dała najwyraźniej formalną podstawę zarządowi Cyfrowego Polsatu do wprowadzenia zmian w uwidocznionej na stronie internetowej strukturze akcjonariatu.