Co trzeba zrobić, żeby sięgnąć po te miliony?

Nazwy IKE, IKZE czy ETF powinny wychodzić z każdej lodówki. Ta informacja musi być dużo, dużo szersza. Moim marzeniem byłaby akcja w stylu Invest America wymyślona przez administrację Trumpa, gdzie każdemu nowemu Amerykaninowi otwiera się rachunek, na którym państwo wpłaca tysiąc dol., które można zainwestować w ETF. Gdybyśmy coś takiego zrobili w Polsce, to natychmiast zwiększyłaby się świadomość o inwestowaniu. Edukacja i uświadamianie ludzi, że warto inwestować, bo w długim terminie inflacja zje nasze oszczędności, a także dlatego, że dzięki inwestowaniu można być niezależnym finansowo, to ciężka codzienna praca. Do tego też możemy wykorzystać rachunki IKE i IKZE czy w ogóle rachunki maklerskie.

Co powinno być na sztandarach IKE i IKZE? Świadomość emerytalna czy podatki, które działają na wyobraźnię?

Pytaliśmy się inwestorów, co ich skłoniło do tego, żeby założyć te rachunki. No i jest remis. Ci bardziej świadomi częściej wskazywali, że korzyści podatkowe tych rachunków. Ale jedno hasło do wszystkich nie zadziała. Emerytura dla dwudziestolatka to jest w ogóle jak podróż kosmiczna. Ja się im nie dziwię, bo też jak zaczynałem inwestować, to nie myślałem o emeryturze.

Na rynku IKE i IKZE pojawił się duży gracz, duży konkurent…

Konkurencja zawsze mobilizuje. To jest zdrowe, o ile jest to konkurencja uczciwa. Zawsze to pomaga. Jeszcze parę instytucji mogłoby dodać IKE i IKZE i trafiać do swoich klientów.

Konkurencji się nie boimy. Już na dniach będziemy wdrażać kolejny produkt, który ułatwi posiadaczowi rachunku pierwszą inwestycję. Nazwaliśmy to „pierwsze kroki”. To będzie schemat, który pozwoli inwestorowi za rękę poprowadzić go przez te najtrudniejsze decyzje do pierwszej inwestycji. Kolejne zmiany produktowe przygotowujemy.

Dlaczego klient powinien wybrać maklerskie IKE i IKZE?

Podstawowa sprawa to najszersza oferta. Mamy szeroki wachlarz instrumentów. Są dostępne akcje pojedynczych spółek, obligacje oraz ETF-y. Za chwilę pojawi się ETF na Bitcoina. Czyli szeroki wachlarz to jedno. Drugie to koszty, najniższe w tej chwili na rynku, jeśli chodzi o rachunki maklerskie. Trzecia sprawa to jest dywersyfikacja. Po czwarte to klient decyduje, w co inwestować. To oczywiście wymaga wiedzy i odwagi.