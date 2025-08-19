Parkiet TV
Hossa na GPW nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa?

Hossa na warszawskiej giełdzie trwa w najlepsze. Czy po ośmiu miesiącach wzrostów czeka nas jakaś głębsza korekta czy też należy spodziewać się kontynuacji wzrostów? Będziemy o tym rozmawiali we wtorek w Parkiet TV. Gościem Przemysława Tychmanowicza będzie Andrzej Bieniek, dyrektor inwestycyjny w Esaliens TFI. Start rozmowy o godz. 12.00. Naszego gościa zapytamy m.in.:

Publikacja: 19.08.2025 10:34

Andrzej Bieniek, dyrektor inwestycyjny w Esaliens TFI

Jak zaawansowana jest hossa na GPW?

Jaką strukturę mogę mieć teraz wzrosty na warszawskim parkiecie?

Na jakie spółki i branże warto teraz zwracać uwagę?

Czy inwestorzy indywidualni na GPW w końcu się obudzą?

Jaki wpływ na nasz rynek może mieć OKI?

Na jakich tematach inwestycyjnych skupić uwagę?

