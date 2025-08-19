Hossa na GPW nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa?

Na czym polega Osobiste Konto Inwestycyjne i czy projekt, istniejący dziś jeszcze jedynie w prezentacjach, spełni oczekiwania? Czy OKI naprawia wszystkie niedogodności IKZE i IKE, łącznie z tym, że jest atrakcyjny dla młodych ludzi, początkujących inwestorów, których hasło „emerytura” może odstraszać? Kto skorzysta na OKI i jak na tym może skorzystać polska Giełda?