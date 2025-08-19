Fundusze ETF rosną w siłę na GPW

Długo oczekiwany przez inwestorów fundusz Beta ETF Dywidenda Plus zadebiutował w poniedziałek na giełdzie. O tym, że produkt ten wzbudził zainteresowanie najlepiej świadczy fakt, że w połowie sesji obrót tym ETF-em na warszawskim parkiecie przekroczył już 2 mln zł. Wiele wskazuje jednak, że będzie to dopiero początek, jeśli chodzi o przyspieszenie w ETF-ach. W najbliższym czasie na naszym rynku mają zadebiutować kolejne fundusze ETF.
Beta ETF Dywidenda Plus jest pierwszym funduszem Bety, który będzie wypłacał kwartalnie otrzymane dochody netto swoim uczestnikom. Jego zadaniem jest odzworowywanie indeksu WIGdivplus, który nie tak dawno pojawił się w rodzinie indeksów na GPW. W skład tego wskaźnika wchodzi 140 największych spółek z naszego rynku, które dokonywały wypłaty dywidendy za ostatnie trzy lata lub w czterech z ostatnich pięciu lat obrotowych, przy czym stopa dywidendy w ostatnim roku nie może być niższa niż 2 proc.
– Nasz najnowszy Beta ETF otwiera nową erę inwestowania dywidendowego na GPW. Fundusz oferuje bezpośrednią ekspozycję na spółki regularnie wypłacające dywidendy, wyselekcjonowane według przejrzystych i rygorystycznych kryteriów indeksu WIGdivplus. Dzięki szerokiej dywersyfikacji oraz fizycznej replikacji indeksu, inwestorzy mogą liczyć na stabilność dochodów i ograniczenie ryzyka specyficznego. Co istotne, wypłaty dochodów funduszu będą realizowane kwartalnie, co zapewnia regularność przepływów pieniężnych. Dodatkową korzyścią jest atrakcyjna struktura kosztowa – brak opłat za zarządzanie do czerwca 2026 roku oraz jedna z najniższych stawek w segmencie funduszy akcji polskich, wynosząca 0,50 proc. po tym terminie. To rozwiązanie dla inwestorów poszukujących przewidywalnych dochodów i efektywnej ekspozycji na rynek polskich spółek dywidendowych – wskazuje Kazimierz Szpak, prezes Beta TFI. Opłata za zarządzanie ma się pojawić w drugiej połowie 2026 r. Będzie wynosiła 0,5 proc. Pozostałe koszty funduszu będą zależne od aktywów. Przy poziomie 25 mln zł aktywów, dodatkowe koszty mają wynosić 0,4 proc., co daje całkowity koszt rzędu 0,9 proc. Przy aktywach 200 mln zł, całkowity koszt ma spaść do około 0,7 proc.
Na GPW zadebiutował kolejny fundusz ETF. W sumie na naszym parkiecie notowanych jest już 14 tego typu rozwiązań. W najbliższym czasie liczba ta powinna jednak się zwiększyć do 16 funduszy ETF.
– Czekaliśmy na giełdzie na debiut tego funduszu od kilku miesięcy. Liczymy, że spotka się on z dużym zainteresowaniem inwestorów. ETF dla GPW to strategiczna grupa produktów inwestycyjnych. Od wielu miesięcy mówimy, że chcemy rozwijać naszą ofertę. Teraz możemy powiedzieć, że mamy nowy, ciekawy produkt. Chcemy o nim dużo mówić i liczymy, że przyciągnie on wielu nowych inwestorów. ETF-y to produkty zarówno dla doświadczonych inwestorów, jak i tych, którzy dopiero pierwsze kroki stawiają na giełdzie – mówi Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.
Nazwy IKE, IKZE czy ETF powinny wyskakiwać z każdej lodówki. Informacja o nich musi być dużo, dużo szersza – mówi Michał Wojciechowski, wicedyrektor w BM mBanku.
Poniedziałkowy debiut może być przedsmakiem tego, co czeka nas na warszawskiej giełdzie w kontekście funduszy ETF. Prawdopodobnie pod koniec sierpnia na parkiecie zadebiutuje fundusz ETF od HANEtf, który będzie dawał ekspozycję na spółki związane z obronnością. Sama Beta ETF szykuje się także do wprowadzenia kolejnego produktu. Jesienią na GPW ma zadebiutować ETF na bitcoina. W planach jest także lewarowany fundusz na mWIG40 oraz fundusz, dzięki któremu będzie można grać na spadek indeksu mWIG40. To jednak perspektywa bardziej przyszłego roku.
