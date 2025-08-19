Intel otrzyma duży zastrzyk gotówki od SoftBanku. „Utrzymanie dobrych relacji z Trumpem”

SoftBank z siedzibą w Tokio postanowił zainwestować 2 mld dolarów w amerykańskiego producenta chipów, który przechodzi obecnie proces restrukturyzacji. Inwestycja kapitałowa ogłoszona w poniedziałek przez obie firmy. Japońska grupa inwestycyjna stanie się tym samym jednym z dziesięciu największych akcjonariuszy Intela.

Jak zauważają amerykańskie media, inwestycja stanowi koło ratunkowe i znaczący wyraz zaufania dla borykającego się z problemami amerykańskiego producenta półprzewodników. Intel w ostatnich latach utracił pozycję na rynku chipów do sztucznej inteligencji, firma ma słaby plan rozwoju produktów i trudności z przyciąganiem nowych klientów, a jej dział produkcji kontraktowej przynosi straty.

Dzięki inwestycji SoftBank rozszerzy swoje ambitne działania w obszarze sztucznej inteligencji, które obejmują m.in. projekt amerykańskiego centrum danych Stargate o wartości 500 miliardów dolarów. „Ta strategiczna inwestycja odzwierciedla nasze przekonanie, że zaawansowana produkcja półprzewodników i łańcuch dostaw będą dalej rozwijane w Stanach Zjednoczonych, a Intel odegra w tym kluczową rolę” – zaznaczył w oświadczeniu prezes SoftBanku Masayoshi Son.

Akcje SoftBanku spadły we wtorek o 4 proc. po ogłoszeniu inwestycji, natomiast notowania Intela wzrosły o 5,6 proc. po zamknięciu sesji.