Gospodarka
Notowania

Intel otrzyma duży zastrzyk gotówki od SoftBanku. „Utrzymanie dobrych relacji z Trumpem”

Zmagający się z problemami amerykański producentów półprzewodników Intel otrzyma zastrzyk gotówki w wysokości 2 miliardów dolarów w formie inwestycji kapitałowej od japońskiej grupy SoftBank.

Publikacja: 19.08.2025 13:03

Intel otrzyma duży zastrzyk gotówki od SoftBanku. „Utrzymanie dobrych relacji z Trumpem”

Foto: Bloomberg

Alicja Podskoczy

SoftBank z siedzibą w Tokio postanowił zainwestować 2 mld dolarów w amerykańskiego producenta chipów, który przechodzi obecnie proces restrukturyzacji. Inwestycja kapitałowa ogłoszona w poniedziałek przez obie firmy. Japońska grupa inwestycyjna stanie się tym samym jednym z dziesięciu największych akcjonariuszy Intela.

Jak zauważają amerykańskie media, inwestycja stanowi koło ratunkowe i znaczący wyraz zaufania dla borykającego się z problemami amerykańskiego producenta półprzewodników. Intel w ostatnich latach utracił pozycję na rynku chipów do sztucznej inteligencji, firma ma słaby plan rozwoju produktów i trudności z przyciąganiem nowych klientów, a jej dział produkcji kontraktowej przynosi straty.

Czytaj więcej

Intel ma poważne problemy i mówi „stop!” inwestycjom w Polsce i w Niemczech
Gospodarka światowa
Zamiast Polski będzie Azja. Intel zmienia globalne plany i zabiera wielką inwestycję

Dzięki inwestycji SoftBank rozszerzy swoje ambitne działania w obszarze sztucznej inteligencji, które obejmują m.in. projekt amerykańskiego centrum danych Stargate o wartości 500 miliardów dolarów. „Ta strategiczna inwestycja odzwierciedla nasze przekonanie, że zaawansowana produkcja półprzewodników i łańcuch dostaw będą dalej rozwijane w Stanach Zjednoczonych, a Intel odegra w tym kluczową rolę” – zaznaczył w oświadczeniu prezes SoftBanku Masayoshi Son.

Akcje SoftBanku spadły we wtorek o 4 proc. po ogłoszeniu inwestycji, natomiast notowania Intela wzrosły o 5,6 proc. po zamknięciu sesji.

SoftBank inwestuje w Intela. „Chcą dobrych relacji z Donaldem Trumpem”

„Inwestycja SoftBanku pomoże, ale nie jest czymś, co diametralnie zmieni sytuację Intela” – skomentował Amir Anvarzadeh, strateg ds. akcji japońskich w Asymmetric Advisors, cytowany przez agencję Reutera.

Czytaj więcej

Zagraniczne spółki w portfelach OFE
OFE
Zagraniczne spółki w portfelach OFE

Jak dodał, inwestycja może mieć podłoże polityczne. „To bardziej działanie mające na celu utrzymanie dobrych relacji, jakie (Masayoshi Son, prezes SoftBanku – red.) ma z Trumpem” – ocenił.

Pod koniec ubiegłego tygodnia pojawiły się nieoficjalne doniesienia o możliwym przejęciu udziałów w Intelu przez amerykański rząd. Agencja Bloomberga podała, że gabinet Donalda Trumpa chce przyspieszyć ciągnącą się rozbudowę fabryki koncernu w Ohio. Chwilę wcześniej, w poniedziałek, 11 sierpnia, Donald Trump spotkał się z dyrektorem generalnym Intela, Lip-Bu Tanem. Prezydent USA domagał się dymisji nowego szefa firmy z siedzibą w Kalifornii z powodu jego „wysoce konfliktowych” powiązań z chińskimi firmami.

Decyzja SoftBanku nastąpiła również niedługo po ogłoszeniu przez japoński rząd w lipcu pakietu inwestycyjnego o wartości 550 mld dol. w USA, będącego częścią umowy handlowej z Waszyngtonem. Inwestycja SoftBanku w Intela nie ma być jednak częścią tego pakietu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Donald Trump Firmy Intel Softbank
Jerome Powell, prezes Fedu
Gospodarka światowa
Ekonomiści są zgodni: Fed obniży stopy we wrześniu i jeszcze raz w tym roku
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny