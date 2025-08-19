Założyciel CCC o kursie akcji: spadek bez powodu

Dariusz Miłek, założyciel i prezes CCC
O ponad 30 proc. spadła wartość akcji obuwniczo-odzieżowej grupy CCC z Polkowic od majowego szczytu, gdy za papier płacono nawet 247,2 zł. Prezes CCC jest zdania, że nie dzieje się nic, co uzasadniałoby taki spadek. Analitycy obawiają się, że grupa nie zrealizuje prognozy rocznej, ale średnio wyceniają walory na prawie 235 zł.
Janusz Pięta, analityk biura maklerskiego mBanku, widzi uzasadnienie dla spadku notowań, ale sam niedawno podniósł rekomendację dla CCC z „trzymaj” do „kupuj”. Jak wyjaśnia, obecna wycena już nie jest "wymagająca", a na wyniki za II kwartał, które przyczynić mogły się do obniżki notowań, negatywnie wpłynęła pogoda, wobec czego nie są one dobrym prognostykiem na kolejne kwartały. Cena docelowa analityka to 225 zł, 5 zł mniej niż poprzednio (230 zł).
– Pomimo że wynik na poziomie grupy był w zasadzie zgodny z oczekiwaniami rynku, to spółka pokazała relatywnie słabe wyniki w segmencie HalfPrice. Istotny spadek marży brutto rok do roku przełożył się na prawie 20-proc. spadek skorygowanej EBITDA. To mogło zaniepokoić inwestorów, jako że HalfPrice ma być głównym motorem napędowym wyników grupy w przyszłości. Część rynku obawia się również, że dynamiczna ekspansja HalfPrice znajdzie swoje odzwierciedlenie w kosztach grupy, co będzie wadzić rentowności. Dodatkowo, po wynikach za całe I półrocze widać, że spółka najpewniej nie zrealizuje swoich ambicji wynikowych na 2025 rok – dodaje.
Także Tomasz Sokołowski, analityk Santander Biuro Maklerskie, (wycenia CCC najniżej na rynku, bo na 121,4 zł) jest zdania, że realizacja planu jest zagrożona.
Plan ten mówi, że rok obrotowy 2025-2026 grupa zamknie 12 mld zł przychodu i 20-proc. marżą EBITDA (wynik musiałby wynieść 2,4 mld zł). Po półroczu przychody CCC (wg wstępnych danych) wynoszą 5,23 mld zł (wzrost o 7,8 proc. rok do roku), a EBITDA 858 mln zł. To odpowiednio 42 proc. i 36 proc. rocznego planu. Rok temu półroczne wyniki stanowiły odpowiednio 47 proc. i 43 proc. rocznych rezultatów (nie prognoz).
W prezentacji wstępnych wyników za II kwartał spółka podtrzymała roczne cele. Podtrzymał je w rozmowie z "Parkietem" także Dariusz Miłek, prezes CCC.
– Wewnątrz grupy i w naszym biznesie nie dzieje się nic, co uzasadniałoby spadek notowań – mówi Miłek. – Wręcz przeciwnie. Wiele czynników nam sprzyja. Mam dużo zapytań o współpracę ze strony marek i właścicieli nieruchomości. Już wiem, że w kolejnych dwóch latach będę otwierał 300-400 tys. metrów kwadratowych rocznie, a nie 250 tys. – mówi Miłek.
– A widziała pani naszą marżę EBITDA na butach? 17 proc. – nikt tyle nie zarabia na butach, a przed nami w tym roku jeszcze najważniejszy dla tego asortymentu okres, czyli zima. W wypadku odzieży na wyższe zyski zaczekajmy do wiosny – mówi prezes CCC. – Jestem spokojny o realizację długoterminowego planu zakładającego 25 mld zł przychodu i 5 mld zł EBITDA za 5 lat – zapewnia prezes CCC.
Według niego rośnie grono inwestorów, lokujących w akcje CCC z perspektywą długoterminową. Wśród nich są fundusze amerykańskie, których udział we free float (akcje w wolnym obrocie) spółki to około 18 proc. z tendencją rosnącą.
A co ze spadkiem rentowności HalfPrice? – To jednorazowy efekt kilku elementów, w tym akcji promocyjnej, gdzie trzecią rzecz można było dostać za darmo – mówi Miłek. – Z naszej perspektywy, w HalfPrice nie dzieje się nic niepokojącego. Patrząc na cele długoterminowe, biznes rozwija się zgodnie z naszymi założeniami – zapewnia.
Pytany, jak zaczął się III kwartał, czyli jak idzie sprzedaż w sierpniu, mówi krótko: „jest dobrze”.
Szukając powodu spadku notowań CCC spytaliśmy o decyzje założyciela InPostu, który za 100 mln zł kupił pakiet akcji nowej emisji w br. po 190 zł za sztukę. – Posiadam akcje CCC i nadal je dokupuję. Wierzę w spółkę i pana Dariusza Miłka – zapewnił Rafał Brzoska, nie precyzując, czy obraca walorami.
Nie brakuje zarabiających, gdy CCC tanieje. Według rejestru krótkiej sprzedaży to Kintbury Capital, Pertento Partners i Marshall Wace. Szef CCC od 5 lat nie zmienił zdania. Uważa, że powinno się tego zakazać.