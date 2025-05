Zgodnie z nowym planem 6-18-latkowie, którzy uczęszczają do placówek edukacyjnych, mogliby otrzymywać od rządu 10 euro (11 dolarów) miesięcznie – co daje łącznie 1440 euro na dziecko w ciągu 12 lat kwalifikowalności, plus wszelkie zyski, które mogłyby powstać z zainwestowanych pieniędzy.

Reklama

Od 18 roku życia będzie można dodawać środki osobiste do konta w ramach rocznych limitów. Wszelkie zyski mają być wolne od podatku do osiągnięcia wieku emerytalnego, kiedy gotówka staje się dostępna dla posiadaczy kont.

Obecny wiek emerytalny w Niemczech wynosi 67 lat – i zawsze może wzrosnąć co oznacza, że ​​oszczędności będą gromadzone przez ponad 60 lat.

Decydenci polityczni argumentowali również, że oprócz przygotowania młodych ludzi na przyszłość, inicjatywa ta pomoże im również stać się bardziej świadomymi i posiadającymi większą wiedzę na temat pieniędzy, oszczędzania i inwestowania.

Wiele szczegółów jest nadal niepewnych

Jak dotąd nie ma żadnych wskazówek, w jaki sposób oszczędności będą inwestowane i kto będzie nimi zarządzał.