Tańsze energia i gaz? Ministerstwo Energii wraca z tzw. obligiem giełdowym

W 2022 r. zlikwidowano obowiązek sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej poprzez Towarową Giełdę Energii, czyli tzw. obligo giełdowe, uzasadniając to dojrzałością rynku energii oraz potrzebą deregulacji. Cel – przedsiębiorstwa energetyczne powinny samodzielnie kształtować swoje oferty sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej. Całkowite zniesienie obliga giełdowego było uzasadniane również tym, że w związku z wprowadzeniem licznych wyłączeń, jego realny poziom był znacząco niższy niż ten określony w prawie, tj. 100 proc. Rzeczywisty poziom obliga wynosił bowiem 47,6 proc. energii elektrycznej wytworzonej w kraju, zatem już wtedy znaczna część energii elektrycznej była obracana poza rynkiem giełdowym.

Brak obliga utrwalił monopol największych

Jednak życie potoczyło się inaczej. W 2023 r., przy braku obliga giełdowego, najwięksi wytwórcy oraz spółki obrotu energią ponad 70 proc. swojej sprzedaży i planowanego zakupu energii elektrycznej zakontraktowały pomiędzy sobą w kontraktach dwustronnych w ramach własnych grup kapitałowych, ograniczając tym samym dostęp do tej energii klientom zewnętrznym, co poskutkowało brakiem konkurencji na rynku hurtowym.

- Wprowadzenie obowiązku sprzedaży części energii elektrycznej na zorganizowanej platformie obrotu ma na celu poprawę płynności i transparentności rynku do czasu stabilizacji rynku hurtowego energii elektrycznej oraz zapewnienie dostępności energii na rynku hurtowym niezależnie od siły rynkowej poszczególnych podmiotów – tak dziś Ministerstwo Energii uzasadnia swój pomysł.

Obligo na energię elektryczną wróci, ale z wyjątkami

Aby rozwiązać ten problem resort zaproponował przywrócenie obowiązkowej sprzedaży w wysokości 55 proc. energii wytworzonej przez wytwórców energii elektrycznej poprzez Towarową Giełdę Energii lub platformy prowadzone przez nominowanych operatorów rynku energii (NEMO).