Aktywa PPK pokonały pułap 40 mld zł. Prognozy są obiecujące

– Cieszymy się, że PPK stały się trwałym i powszechnym fundamentem budowy bezpieczeństwa finansowego Polaków na jesień życia. PFR jako instytucja odpowiedzialna za wdrożenie i prowadzenie PPK działa konsekwentnie w celu popularyzacji programu i rozwoju produktów długoterminowego oszczędzania, aby zwiększać krajową bazę kapitału inwestującego w polski rynek kapitałowy, wspierać inwestycje i rozwój gospodarczy – komentuje Mariusz Jaszczyk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. – Od pierwszej wyceny w 2020 r. subfundusze PPK zarobiły od 49,5 nawet do 93 proc. To imponujące wyniki, które obok dopłat pracodawcy i państwa wpływają na wyjątkową opłacalność PPK dla uczestnika – przekonuje.

– Przez długie lata w Polsce panowała kultura oszczędzania „do skarpety”, z dala od ryzyka, ale i od zysków. Dziś, dzięki pracowniczym planom kapitałowym mamy do dyspozycji potężne narzędzie, które zmienia tę mentalność. Program przekroczył właśnie 40 mld zł i jest to triumf systematycznego oszczędzania i inwestowania oraz jasny sygnał: PPK działają, rosną w siłę i przynoszą wymierne korzyści – mówi Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK, spółki odpowiedzialnej za upowszechnianie programu. – Mam nadzieję, że dalsze prace edukacyjne, promocyjne i szkoleniowe pozwolą nam niebawem przekroczyć liczbę 4 mln uczestników – dodaje.

W niedawnej rozmowie z nami Marta Damm-Świerkocka mówiła, że od początku roku PFR Portal PPK przesunął ciężar szkoleń z firm na instytucje i samorządy, bo tu partycypacja pracowników w programie wyglądała wyraźnie gorzej niż w średnich i dużych firmach. - Od stycznia do czerwca partycypacja w sektorze publicznym wzrosła o 1,5 pkt proc., co oznacza, że położenie tu większego nacisku już przynosi efekty. A przed nami jeszcze bardzo duża kampania skierowana do pracowników oświaty, która dostała patronat honorowy ministra edukacji – mówiła nam Marta Damm-Świerkocka. – Od połowy sierpnia do końca września będziemy mieli intensywny cykl szkoleń dla nauczycieli. Uznaliśmy, że początek roku szkolnego, okres rad pedagogicznych, to dobry moment na takie szkolenia. Będą się one odbywały w formule online, ale jeżeli jakieś szkoły będą chciały, żebyśmy do nich przyjechali, to przyjedziemy i będziemy szkolić na miejscu. Oczywiście wszystkie szkolenia są bezpłatne – dodała.

Czytaj więcej Pracownicze plany kapitałowe PPK będą dalej rosnąć. Nie można zaniedbać edukacji i promocji Jeżeli uda nam się rozruszać sektor publiczny, to myślę, że w ciągu 5 lat osiągnięcie 80-proc. partycypacji w PPK jest możliwe. Najważniejsza jest jednak stabilizacja programu – mówi Marta Damm-Świerkocka z zarządu PFR Portal PPK.

Dobre perspektywy

Poprosiliśmy ekspertów o prognozy na przyszłość. – Ponad 40 mld zł i niemal 4 mln uczestników. Ładnie wygląda PPK w sierpniu 2025 r. – ocenia Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll. – Myślę, że 50 mld zł aktywów na koniec roku raczej nie będzie. Ale 45+ jest raczej pewne. O ile nie nastąpi jakieś tąpnięcie na Giełdzie Papierów Wartościowych – dodaje.