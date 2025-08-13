Aktywa PPK pokonały pułap 40 mld zł. Prognozy są obiecujące

Pracownicze plany kapitałowe stanowią coraz jaśniejszy punkt polskiego systemu emerytalnego.
– Wartość aktywów zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych przekroczyła rekordowy poziom 40 mld zł – poinformowała PFR Portal PPK.
To dowód, że program stał się trwałym i samonapędzającym się mechanizmem długoterminowego oszczędzania, przynoszącym korzyści zarówno uczestnikom, jak i całej gospodarce. – Trend wzrostu aktywów PPK jest jednoznaczny, a siła programu tkwi w systematyczności i długoterminowej perspektywie – przekonuje PFR Portal PPK w okolicznościowym komunikacie.
Przypomina, że na koniec 2024 r. w PPK zgromadzonych było 30,24 mld zł. W niespełna osiem miesięcy wartość ta wzrosła więc o 10 mld zł, za sprawą systematycznych wpłat, rosnącej liczby uczestników, korzystnej koniunktury na rynkach finansowych i dobrych efektów zarządzania oszczędnościami przez instytucje finansowe. Liczba uczestników programu wzrosła w tym czasie z 3,69 mln do 3,94 mln osób - o 250 tys. nowych oszczędzających. – Z punktu widzenia uczestnika PPK to prosty i efektywny sposób na budowanie kapitału na przyszłość, oparty na regularnych wpłatach pracownika, pracodawcy i państwa. W skali całej gospodarki 40 mld zł to znaczny kapitał inwestowany m.in. w rozwój polskich przedsiębiorstw, tworzenie miejsc pracy oraz rozwój rynku kapitałowego – czytamy w komunikacie PFR Portal PPK.
– Cieszymy się, że PPK stały się trwałym i powszechnym fundamentem budowy bezpieczeństwa finansowego Polaków na jesień życia. PFR jako instytucja odpowiedzialna za wdrożenie i prowadzenie PPK działa konsekwentnie w celu popularyzacji programu i rozwoju produktów długoterminowego oszczędzania, aby zwiększać krajową bazę kapitału inwestującego w polski rynek kapitałowy, wspierać inwestycje i rozwój gospodarczy – komentuje Mariusz Jaszczyk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. – Od pierwszej wyceny w 2020 r. subfundusze PPK zarobiły od 49,5 nawet do 93 proc. To imponujące wyniki, które obok dopłat pracodawcy i państwa wpływają na wyjątkową opłacalność PPK dla uczestnika – przekonuje.
Czytaj więcej
Przy odpływach z funduszy akcji TFI dostają kieszonkowe na zakupy z pracowniczych planów kapitałowych.
– Przez długie lata w Polsce panowała kultura oszczędzania „do skarpety”, z dala od ryzyka, ale i od zysków. Dziś, dzięki pracowniczym planom kapitałowym mamy do dyspozycji potężne narzędzie, które zmienia tę mentalność. Program przekroczył właśnie 40 mld zł i jest to triumf systematycznego oszczędzania i inwestowania oraz jasny sygnał: PPK działają, rosną w siłę i przynoszą wymierne korzyści – mówi Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK, spółki odpowiedzialnej za upowszechnianie programu. – Mam nadzieję, że dalsze prace edukacyjne, promocyjne i szkoleniowe pozwolą nam niebawem przekroczyć liczbę 4 mln uczestników – dodaje.
W niedawnej rozmowie z nami Marta Damm-Świerkocka mówiła, że od początku roku PFR Portal PPK przesunął ciężar szkoleń z firm na instytucje i samorządy, bo tu partycypacja pracowników w programie wyglądała wyraźnie gorzej niż w średnich i dużych firmach. - Od stycznia do czerwca partycypacja w sektorze publicznym wzrosła o 1,5 pkt proc., co oznacza, że położenie tu większego nacisku już przynosi efekty. A przed nami jeszcze bardzo duża kampania skierowana do pracowników oświaty, która dostała patronat honorowy ministra edukacji – mówiła nam Marta Damm-Świerkocka. – Od połowy sierpnia do końca września będziemy mieli intensywny cykl szkoleń dla nauczycieli. Uznaliśmy, że początek roku szkolnego, okres rad pedagogicznych, to dobry moment na takie szkolenia. Będą się one odbywały w formule online, ale jeżeli jakieś szkoły będą chciały, żebyśmy do nich przyjechali, to przyjedziemy i będziemy szkolić na miejscu. Oczywiście wszystkie szkolenia są bezpłatne – dodała.
Czytaj więcej
Jeżeli uda nam się rozruszać sektor publiczny, to myślę, że w ciągu 5 lat osiągnięcie 80-proc. partycypacji w PPK jest możliwe. Najważniejsza jest jednak stabilizacja programu – mówi Marta Damm-Świerkocka z zarządu PFR Portal PPK.
Poprosiliśmy ekspertów o prognozy na przyszłość. – Ponad 40 mld zł i niemal 4 mln uczestników. Ładnie wygląda PPK w sierpniu 2025 r. – ocenia Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll. – Myślę, że 50 mld zł aktywów na koniec roku raczej nie będzie. Ale 45+ jest raczej pewne. O ile nie nastąpi jakieś tąpnięcie na Giełdzie Papierów Wartościowych – dodaje.
Zwraca uwagę, że od końca 2024 r. liczba uczestników PPK zwiększyła się o 250 tys., a tylko w zeszłym tygodniu (4–10 sierpnia), przybyło ich ponad 13,5 tysiąca. – Jak widać PPK cieszą się coraz większym zainteresowaniem wyrażonym nie tylko w aktywach – zauważa Sobolewski.
- Biorąc pod uwagę, że na koniec 2024 r. w PPK mieliśmy zgromadzonych nieco ponad 30,25 mld zł, a w pierwszej dekadzie sierpnia 2025 r. kwota ta przekroczyła wartość 40 mld zł, można założyć, że do końca bieżącego roku możemy zbliżyć się do wartości 50 mld zł aktywów zgromadzonych w PPK – mówi nam dr Marcin Wojewódka, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego. – To jest to możliwe. Dużo zależeć będzie jednakże od tego jak będzie performowała polska giełda i szerzej – gospodarka, a także od sytuacji międzynarodowej – dodaje.
Ekspert Instytutu Emerytalnego spodziewa się także wzrostu liczby uczestników PPK. – Będzie cały czas powoli, systematycznie rosła, ale nie spodziewałbym się tutaj niestety spektakularnych wzrostów – mówi prezes Wojewódka. W jego ocenie właśnie liczba uczestników PPK jest niestety cały czas problemem. - Bo jeśli jeszcze zestawimy ją z liczbą osób, które otrzymały za 2024 r. dopłaty roczne, a to już jest niewiele ponad 2 mln 117 tys. osób, które wpłaciły w zeszłym roku najmniej 900 zł na swoje rachunki w tym programie. To okazuje się, że PPK są rozwiązaniem elitarnym – mówi szef Instytutu Emerytalnego. I studzi nieco entuzjazm z pokonania przez aktywa PPK kolejnego pułapu wartości. - Wszyscy powinniśmy skupić się nad zwiększaniem popularności PPK a nie robieniem sensacji z każdych kolejnych miliardów zgromadzonych w PPK. Bo wartością PPK jest przede wszystkim ich powszechność, a nie to, że grupa najbogatszych zgromadziła ileś tam miliardów złotych. Dobrą robotę w tym zakresie robią portal mojeppk.pl i niektórzy usługodawcy na rynku dostawców produktów PPK – mówi Wojewódka.