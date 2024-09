IKE i IKZE rosną, ale czas pomyśleć o zmianach

Blisko 31 mld zł wynosiła na koniec I półrocza wartość aktywów zgromadzonych przez Polaków na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Tylko inwestorzy indywidualni w biurach i domach maklerskich trzymali na tych rachunkach 10,1 mld zł.

Rosnące zainteresowanie IKE i IKZE branża maklerska chce wykorzystać jako pretekst do tego, by zacząć dyskusję o zmianach w funkcjonowaniu tych produktów. Izba Domów Maklerskich wysłała w tej sprawie nawet pismo do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Proponuje m.in. możliwość inwestowania w derywaty w ramach IKE i IKZE. O tym jednak, że zmiany w funkcjonowaniu IKE i IKZE są potrzebne, słychać już od pewnego czasu, i to nie tylko w branży maklerskiej.

1,41 mln kont IKE i IKZE prowadziły łącznie instytucje finansowe na koniec I połowy 2024 r. W ciągu pół roku liczba rachunków emerytalnych zwiększyła się o ponad 33 tys.

30,8 mld zł wynosiła wartość zgromadzonych ak- tywów na kontach IKE i IKZE na koniec I połowy 2024 r. W ciągu pół roku wartość ta wzrosła o 3,36 mld zł.