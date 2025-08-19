ZEW Kogeneracja (z grupy PGE) zawarła z konsorcjum w składzie Polimex Mostostal i Polimex Energetyka aneks dotyczący wzrostu wynagrodzenia umownego na budowę elektrowni gazowo-parowej w Siechnicach o 157,5 mln zł – podała Kogeneracja w komunikacie.
Aneks został zawarty zgodnie z brzmieniem projektu, jaki stanowił załącznik do zawartej – przy udziale Mediatorów Stałych z Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej i zatwierdzonej przez sąd powszechny – ugody i dotyczy wzrostu wysokości wynagrodzenia umownego za prace realizowane przez wykonawcę, o kwotę 157,5 mln zł. „Aneks ustala uregulowanie roszczeń konsorcjum z tytułu adaptacji umowy do zmienionych warunków jej realizacji oraz zapłatę za wykonane prace dodatkowe/zamienne oraz tytułem usuwania ryzyk terenu budowy” – napisano w komunikacie. Wartość umowy zaktualizowana Aneksem nr wynosi 1,31 mld zł netto.
We Wrocławiu szykuje się koniec konfliktu dotyczące wartości budowy gazowej elektrociepłowni należącej do ZEW Kogeneracja. Spór z wykonawcą, a więc z Polimex Mostostal trwa od 2023 r. Ostatecznie ZEW Kogeneracja zapłaci wykonawcy dodatkowe 157,5 mln zł. To jednak nie koniec wszystkich spornych kwestii.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, uruchomił nową elektrociepłownię gazową Czechnica-2 w Siechnicach o mocy elektrycznej 179 MWe i termicznej 315 MWt na początku maja. Nowo wybudowana instalacja zaspokoi około 20 proc. zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Wrocławia i odbiorców w gminie Siechnice przyłączonych do sieci ciepłowniczej, a nakłady przeznaczone na jej wybudowanie sięgają 1,4 mld zł. Elektrociepłownia dostarcza energię już od końca roku w ramach rozruchu i testów przyłączeniowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Realizacja tej inwestycji nie była łatwa. Spór z wykonawcą, a więc z Polimexem Mostostal trwał od 2023 r. i dotyczył wynagrodzenia dla wykonawcy. Ten twierdził, że przez pandemię i wojnę na Ukrainie koszty wzrosły, dlatego też koszt inwestycji także. ZEW Kogeneracja, należąca jednak do PGE, zawarła w marcu częściową ugodę mediacyjną z konsorcjum Polimex Mostostal i Polimex Energetyka, która dotyczy roszczeń finansowych wykonawcy z tytułu realizacji umowy na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach. Dostawcą technologii była firma Siemens.
