ZEW Kogeneracja (z grupy PGE)  zawarła z konsorcjum w składzie Polimex Mostostal i Polimex Energetyka aneks dotyczący wzrostu wynagrodzenia umownego na budowę elektrowni gazowo-parowej w Siechnicach o 157,5 mln zł – podała Kogeneracja w komunikacie.

Aneks został zawarty zgodnie z brzmieniem projektu, jaki stanowił załącznik do zawartej – przy udziale Mediatorów Stałych z Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej i zatwierdzonej przez sąd powszechny – ugody i dotyczy wzrostu wysokości wynagrodzenia umownego za prace realizowane przez wykonawcę, o kwotę 157,5 mln zł. „Aneks ustala uregulowanie roszczeń konsorcjum z tytułu adaptacji umowy do zmienionych warunków jej realizacji oraz zapłatę za wykonane prace dodatkowe/zamienne oraz tytułem usuwania ryzyk terenu budowy” – napisano w komunikacie. Wartość umowy zaktualizowana Aneksem nr  wynosi 1,31 mld zł netto. 

Czytaj więcej

ZEW Kogeneracja zapłaci więcej za Czechnicę. To sporu z Polimexem nie kończy
Energetyka
ZEW Kogeneracja zapłaci więcej za Czechnicę. To sporu z Polimexem nie kończy

Niełatwa inwestycja 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, uruchomił nową elektrociepłownię gazową Czechnica-2 w Siechnicach o mocy elektrycznej 179 MWe i termicznej 315 MWt na początku maja.  Nowo wybudowana instalacja zaspokoi około 20 proc. zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Wrocławia i odbiorców w gminie Siechnice przyłączonych do sieci ciepłowniczej, a nakłady przeznaczone na jej wybudowanie sięgają 1,4 mld zł. Elektrociepłownia dostarcza energię już od końca roku w ramach rozruchu i testów przyłączeniowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Realizacja tej inwestycji nie była łatwa. Spór z wykonawcą, a więc z Polimexem Mostostal trwał od 2023 r. i dotyczył wynagrodzenia dla wykonawcy. Ten twierdził, że przez pandemię i wojnę na Ukrainie koszty wzrosły, dlatego też koszt inwestycji także. ZEW Kogeneracja, należąca jednak do PGE, zawarła w marcu częściową ugodę mediacyjną z konsorcjum Polimex Mostostal i Polimex Energetyka, która dotyczy roszczeń finansowych wykonawcy z tytułu realizacji umowy na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach. Dostawcą technologii była firma Siemens.