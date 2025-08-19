W tle inwestorzy cały czas nasłuchują wieści z rozmów dotyczących przyszłości Ukrainy po poniedziałkowym spotkaniu Donalda Trumpa z europejskimi liderami i prezydentem Ukrainy. Inwestorzy wyczekują teraz na wielostronne spotkanie z Rosją. Przed nami także sympozjum w Jackson Hole, na którym może wyjaśnić się, czy we wrześniu dojdzie do obniżek stóp procentowych w USA.
W Europie przeważa dziś kolor zielony. Wysoko w tabeli jest m.in. francuski CAC40, ale i krajowy rynek się wyróżnia. WIG jest 0,7 proc. nad kreską, a WIG20 zyskuje 0,6 proc. Tym razem banki raczej nie napędzają zwyżek, ale też w nich nie przeszkadzają. Na półmetku sesji w czołówce dużych firm plasują się CCC, Orange i Grupa Kęty. Na dole zaś znajdziemy CD Projekt i Pepco Group.
WIG20 sięga 2980 pkt i zaczyna atakować szczyty z drugiej połowy lipca. Ich wybicie otwiera drogę do ponownego wydostania się powyżej 3000 pkt.
Na rynku walut dziś euro odrabia poniedziałkowe spadki wobec dolara. Kurs głównej pary zwyżkuje o 0,2 proc., do 1,168. Notowania USD/PLN osuwają się o 0,27 proc., do 3,63 zł.
Uncja złota w południe kosztuje 3341,8 dolarów, co oznacza zwyżkę o 0,3 proc. Cena ropy WTI spada o 1,2 proc., poniżej 62 dolarów za baryłkę.
Poniedziałkowa Sesja na Wall Street nie przyniosła żadnych przetasowań i podobnie sytuacja wygląda podczas wtorkowego poranka w przypadku kontraktów terminowych. Futures na S&P500 utrzymuje się poniżej 6500 pkt.
W okresie lipca – września 2024 r. indeks szerokiego rynku S&P500 wyrysował formację zwaną filiżanka z uchem. Jest to struktura o pozytywnym wydźwięku, ale gorzej jest z określeniem predykcji na jej podstawie.
Pierwsza sesja nowego tygodnia na rynku warszawskim skończyła się wzrostami głównych indeksów.
Nerwowo rozpoczęła się poniedziałkowa sesja, natomiast kluczowe wydarzenia tego dnia miały nastąpić już po zamknięciu handlu na GPW.
Wczorajsze rozmowy w Anchorage na Alasce, choć początkowo przedstawiane jako potencjalnie przełomowe, nie przyniosły faktycznych postępów w kwestii pokoju między Rosją a Ukrainą.
Piątkowa sesja na Wall Street okazała się mieszana. Przemysłowy Dow Jones zakończył handel nieznacznie nad kreską, podczas gdy spółki technologiczne straciły 0.5%.