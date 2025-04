Z opublikowanych niedawno przez Ministerstwo Finansów danych wynika, że w I kwartale tego roku sprzedaż skarbowych obligacji detalicznych wyniosła prawie 17,4 mld zł. Jak wskazują dane coraz częściej papiery skarbowe są wybierane w ramach kont IKE i IKZE. Ich sprzedaż w ramach tych produktów wyniosła w I kwartale prawie 740 mln zł, co oznacza, że odpowiadały one za 4,2 proc. łącznej sprzedaży obligacji. W całym ubiegłym roku w ramach IKE i IKZE klienci nabyli obligacje skarbowe za kwotę prawie 1,5 mld zł zł, co z kolei odpowiadało za 1,8 proc. łącznej sprzedaży obligacji. Jeśli więc tegoroczna tendencja się utrzyma jest szansa na to, że obligacje skarbowe w ramach kont emerytalnych pobiją rekord i to znacznie: zarówno jeśli chodzi o ich udział, jak i wartość sprzedaży w ramach IKE i IKZE.

Skąd to zainteresowanie obligacjami na IKE i IKZE?

Z jednej strony można to tłumaczyć oczywiście dużym zainteresowaniem samymi obligacjami skarbowymi. Z drugiej jednak strony trzeba też zwrócić uwagę na zmiany w ofercie rynkowej. Na razie jedynym brokerem, który umożliwia zakup obligacji skarbowych w ramach IKE i IKZE jest BM PKO BP. Firma ta, nie tak dawno, dała możliwość otwierania tych kont przez internet.

Samer Masri, dyrektor BM PKO BP nie ukrywa, że konta IKE i IKZE w BM PKO BP zdobywają coraz większe zainteresowanie klientów. - Ubiegły rok pod względem liczby otwartych rachunków IKE oraz IKZE możemy zakwalifikować w kategorii dużego sukcesu. Wciąż przybywa nowych rachunków, a nasz udział w ogólnej liczbie maklerskich IKE wynosi około 46 proc.. W ujęciu procentowym, w porównaniu do 2023 roku liczba kont IKE w 2024 roku wzrosła o ponad 13 proc.. Utrzymujemy również bardzo wysoki udział w wartości aktywów wśród maklerskich IKE. Ogromnym sukcesem okazało się wprowadzenie do oferty rachunków IKZE Obligacje. W porównaniu do 2023 roku, rok 2024 przyniósł wzrost liczby nowych rachunków o 121 proc.. Obecnie mamy 14 proc. udziałów w rynku IKZE co oznacza duży sukces biorąc pod uwagę wprowadzenie produktu zaledwie w listopadzie 2023 r. Ponadto, w lutym br. uruchomiliśmy opcję zdalnego otwierania rachunków emerytalnych i obserwujemy coraz większe zainteresowanie tą formą wejścia do świata finansów. Około 30 proc. nowo zawieranych umów odbywa się za pośrednictwem serwisu iPKO - mówi "Parkietowi" Samer Masri i dodaje. - Rachunki IKE oraz IKZE cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród naszych klientów i to nie tylko pod koniec roku, gdy przypominamy sobie o możliwości wpłat na konta emerytalne. Co ważne, taka forma inwestowania znajduje zwolenników wśród coraz młodszych inwestorów. To nas cieszy, ponieważ widzimy wzrost świadomości ekonomicznej klientów. Polacy coraz bardziej odpowiedzialnie zarządzają swoimi finansami - podkreśla Masri.

Maklerskie IKE i IKZE rosną w siłę

Według danych KNF biura maklerskie na koniec 2024 r. prowadziły 198,4 tys. kont IKE na których zgromadzonych było 9,4 mld zł. Kont IKZE było 122,3 tys., a wartość zgromadzonych tam aktywów wynosiła 2,68 mld zł.