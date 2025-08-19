Działalność handlowa grupy Orlen cały czas w pewnym stopniu oparta jest na sile marek historycznych. Spółka nadal aktywnie wykorzystuje m.in. szyld Lotos, w szczególności w biznesie środków smarnych. „Marka ta pozostaje rozpoznawalnym i cennym aktywem, szczególnie na rynkach zagranicznych, gdzie cieszy się silną pozycją i wysokim poziomem zaufania klientów. Polityka ochrony marek w Orlenie oznacza, iż jako historyczne dziedzictwo marka Lotos pozostanie w portfelu koncernu, analogicznie jak CPN czy Petrochemia Płock” – informuje zespół prasowy Orlenu.