Firmy
Notowania

Orlen nie planuje sprzedaży marek historycznych

Szyldy Lotos, PGNiG, CPN i Petrochemia Płock pozostaną w portfelu giełdowej spółki. Spośród nich istotną rolę cały czas odgrywają zwłaszcza dwa pierwsze z wymienionych. Dziś najbardziej promowanym brandem jest Orlen Vitay.

Publikacja: 19.08.2025 06:00

Orlen nie planuje sprzedaży marek historycznych

Foto: Adobestock

Tomasz Furman

Działalność handlowa grupy Orlen cały czas w pewnym stopniu oparta jest na sile marek historycznych. Spółka nadal aktywnie wykorzystuje m.in. szyld Lotos, w szczególności w biznesie środków smarnych. „Marka ta pozostaje rozpoznawalnym i cennym aktywem, szczególnie na rynkach zagranicznych, gdzie cieszy się silną pozycją i wysokim poziomem zaufania klientów. Polityka ochrony marek w Orlenie oznacza, iż jako historyczne dziedzictwo marka Lotos pozostanie w portfelu koncernu, analogicznie jak CPN czy Petrochemia Płock” – informuje zespół prasowy Orlenu.

Pozostało jeszcze 80% artykułu
Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Chemia
Orlen nie kupi od Azotów nowego zakładu w Policach
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Budowa szybu górniczego w kopalni miedzi trwa nawet do kilkunastu lat i kosztuje kilka miliardów zło
Surowce i paliwa
Wkrótce KGHM wykona otwory badawcze dotyczące szybu Retków
Rekordowe koszty pracownicze uderzają w wyniki JSW
Surowce i paliwa
Rekordowe koszty pracownicze uderzają w wyniki JSW
Bumech szykuje się do produkcji zbrojeniowej, ale z węgla nie rezygnuje
Surowce i paliwa
Bumech szykuje się do produkcji zbrojeniowej, ale z węgla nie rezygnuje
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Znany producent kabanosów będzie szukał gazu ziemnego
Surowce i paliwa
Znany producent kabanosów będzie szukał gazu ziemnego
Shell przegrał spór z Amerykanami o LNG. Orlen czeka w kolejce
Surowce i paliwa
Shell przegrał spór z Amerykanami o LNG. Orlen czeka w kolejce