Działalność handlowa grupy Orlen cały czas w pewnym stopniu oparta jest na sile marek historycznych. Spółka nadal aktywnie wykorzystuje m.in. szyld Lotos, w szczególności w biznesie środków smarnych. „Marka ta pozostaje rozpoznawalnym i cennym aktywem, szczególnie na rynkach zagranicznych, gdzie cieszy się silną pozycją i wysokim poziomem zaufania klientów. Polityka ochrony marek w Orlenie oznacza, iż jako historyczne dziedzictwo marka Lotos pozostanie w portfelu koncernu, analogicznie jak CPN czy Petrochemia Płock” – informuje zespół prasowy Orlenu.
Płocki koncern nie jest już zainteresowany nabyciem całości ani części udziałów w GA Polyolefins. Jakaś forma współpracy nadal jest jednak możliwa. Na te informacje akcjonariusze Azotów zareagowali wyprzedażą walorów chemicznej spółki.
Maszyny wiertnicze na placu budowy mają pojawić się najpóźniej do końca września. Do III kwartału 2026 r. wykonają trzy otwory badawcze. Na dziś mniej zaawansowane są prace przy kolejnych dwóch planowanych szybach górniczych.
Jastrzębska Spółka Węglowa zakończyła lipiec z coraz lepszymi wynikami, utrzymując roczną produkcję węgla powyżej planu. Cieniem na sytuacji firmy kładą się jednak rosnące w ostatnich latach koszty pracownicze.
Grupa Bumech, która jest m.in. właścicielem kopalni węgla PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, zamierza współpracować z południowoafrykańskim producentem pojazdów opancerzonych i chce produkować takie pojazdy na rynek europejski. Droga do osiągnięcia sukcesu nie będzie jednak łatwa.
Producent znanych kabanosów, giełdowa spółka Tarczyński, pod koniec czerwca pozyskała koncesję Grabówka na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie tych surowców. Spółka nie ma jednak ambicji rozwoju nowego, dużego biznesu.
Brytyjsko–holenderski Shell przegrał sądową batalię w sporze z amerykańskim koncernem LNG Venture Global. Shell uważa, że dostawca gazu złamał zasady wcześniejszej umowy. W sporze z LNG Venture Global jest także polski Orlen. Przedmiotem sporu są opóźnione dostawy LNG do Polski.