- Widzimy potencjał do dalszego wzrostu cen — mówił Rafał Nachyna, dyrektor operacyjny Grupy Pracuj, podczas czwartkowej prezentacji wyników za I kwartał b.r. Właściciel serwisu Pracuj.pl zakończył go z ponad 196 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży — co oznacza prawie 6-proc. wzrost w ujęciu rocznym i z 4-proc. wzrostem skorygowanej EBITDA (do 87 mln zł). Spółka mogła się też pochwalić ponad 18-proc. wzrostem zysku netto – do prawie 60 mln zł.

Wzrost zysku netto to głównie efekt spadku kosztów finansowych, wynikający z niższych odsetek od kredytu i zmiany wyceny związanych z nim instrumentów pochodnych – jak wyjaśniał Gracjan Fiedorowicz, dyrektor finansowy Grupy Pracuj, która konsekwentnie buduje swoją pozycję „wiodącej platformy technologicznej w branży HR w Europie”.

Mają w tym pomóc także kolejne przejęcia (w tym roku spółka przejęła już krajową platformę SaaS – HR Link), choć – jak zaznaczał Przemysław Gacek, prezes i współzałożyciel Grupy Pracuj, raczej nie będą to duże transakcje, a dalsze umacnianie pozycji w obszarach, w których spółka już działa.

Przy niełatwym otoczeniu rynkowym (początek roku nie przyniósł ożywienia w rekrutacji i liczba projektów była mniejsza o prawie 5 proc. niż rok wcześniej), Grupa Pracuj rosła w I kw. br. na podwyżkach cen i rosnącej liczbie nowych klientów. Walka o klientów podwyższyła wprawdzie wydatki marketingowe, ale była skuteczna.