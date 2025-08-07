Zyski Synektika mocno w górę. Jak zareagował rynek?

Synektik zanotował w III kwartale roku obrotowego 2024/25 (okres od kwietnia do czerwca) 30,5 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej, o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 36 proc., osiągając 41,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 154,2 mln zł i były o 24 proc. wyższe niż rok wcześniej. Rentowność EBITDA grupy wzrosła o blisko 2 pkt proc., do 27 proc., na co wpływ miał m.in. wzrost powtarzalnych przychodów segmentu dostaw sprzętu oraz usług.
W zakończonym niedawno kwartale dynamicznym wzrostem przychodów oraz rosnącymi zyskami mogą pochwalić się oba segmenty działalności grupy. Przychody segmentu dostaw sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych wrosły w III kwartale br. o 22 proc., do 139,4 mln zł, podczas gdy sprzedaż radiofarmaceutyków (i asortymentu uzupełniającego) zwiększyła się o ponad połowę, do 14,8 mln zł. Co istotne, powtarzalne przychody segmentu sprzętu medycznego i rozwiązań IT, osiągane ze sprzedaży usług (serwisowych, gwarancyjnych, IT) oraz dostaw zużywalnych materiałów i akcesoriów, zwiększyły się rok do roku o 69 proc., osiągając poziom 82,1 mln zł.
Motorem napędowym wzrostu przychodów Synektika jest dynamiczny rozwój robotyki chirurgicznej w Polsce, Czechach i na Słowacji, gdzie spółka jest wyłącznym dystrybutorem robotów da Vinci. W minionym kwartale na rynkach, na których działa Grupa, zrealizowano 8,5 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci, o ok. 44 proc. więcej niż rok wcześniej. Łącznie na koniec marca 2025 r. pod opieką serwisową grupy znajdowało się 105 systemów da Vinci, o 36 proc. więcej niż rok wcześniej. W minionym kwartale Synektik rozliczył sprzedaż sprzętu medycznego o wartości 57,4 mln zł, w tym m.in. dostawę 6 systemów robotycznych da Vinci dla klientów w Polsce i Czechach.
Łączna wartość kontraktów pozyskanych do realizacji w minionym kwartale wyniosła 99 mln zł wobec 90 mln zł zleceń pozyskanych w analogicznym kwartale poprzedniego roku, a portfel niezrealizowanych do końca czerwca br. zleceń wyniósł 32,8 mln zł. W ocenie zarządu segment ma obiecujące perspektywy sprzedażowe na najbliższe kwartały, związane m.in. z realizacją przetargów finansowanych ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Wartość otwartych projektów sprzedażowych na koniec czerwca 2025 r. sięgnęła 137 mln zł.
Grupa Synektik jest w trakcie realizacji zapowiedzianego w tym roku podziału. W ramach tego procesu działalność badawczo-rozwojowa grupy w obszarze badań nad nowymi, innowacyjnymi radiofarmaceutykami, wraz z projektem kardioznacznika, ma zostać wydzielona do oddzielnej, giełdowej spółki Syn2bio. – Chcielibyśmy, by proces podziału Grupy na dwa niezależne giełdowe podmioty zakończył się w pierwszej połowie 2026 r. Spin-off działalności związanej z badaniami nad nowymi cząsteczkami farmaceutycznymi, w tym nad kardioznacznikiem – naszym flagowym projektem badawczym, nie tylko zwiększy możliwości pozyskiwania finansowania dla działalności R&D w ramach nowego podmiotu, ale również wpłynie korzystnie na postrzeganie biznesu Grupy przez inwestorów i umożliwi m.in. rzetelną rynkową wycenę projektu kardioznacznika – wyjaśnia Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektika.
