Przyspieszenie w przychodach Vigo. Zarząd o oczekiwaniach na 2025 rok

W I kwartale 2025 r. skonsolidowane przychody Vigo wyniosły 22 mln zł, co oznacza wzrost o 39 proc. analogicznego kwartału poprzedniego roku. Skorygowana EBITDA zwiększyła się rok do roku niemal dwukrotnie, do 2,3 mln zł. Na poziomie skorygowanego wyniku netto spółka miała 1,7 mln zł straty wobec 1,8 mln zł straty rok wcześniej.

Dwa najważniejsze segmenty sprzedaży Vigo - przemysłowy i wojskowy - wyraźnie przyspieszyły w I kwartale br. Przychody segmentu wojskowego zwiększyły się rok do roku o prawie 50 proc., do 6,6 mln zł, a segment przemysłowy zanotował wzrost o 55 proc, co przełożyło się na 10,5 mln zł sprzedaży. - Na wzrost przychodów I kwartału 2025 złożyło się kilka czynników – widoczna poprawa koniunktury w segmencie przemysłowym, w tym widoczne już przychody z naszego pierwszego kontraktu wolumenowego dla klienta z Chin, który będzie także kontrybuował do wyników także w kolejnych okresach. Ponadto pozytywnie na przychody wpływają rosnące zamówienia w segmencie wojskowym od stałych klientów z Polski i Europy - komentuje Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics.

Jednocześnie zarząd widzi przestrzeń do poprawy rentowności. - Z punktu widzenia kosztowego, w I kwartale 2025 widoczny był wzrost kosztów wynagrodzeń spowodowany zwiększeniem zatrudnienia w zespole w USA oraz w R&D w związku z przyspieszeniem realizacji projektu HyperPIC. W kolejnych kwartałach będziemy stopniowo odbudowywać marżowość – zapowiada Łukasz Piekarski, członek zarządu i dyrektor finansowy Vigo Photonics.

Vigo liczy na wyraźny wzrost przychodów w 2025 r.

Łączna wartość zamówień pozyskanych przez grupę na koniec kwietnia 2025 roku wynosiła 38,7 mln zł (wzrost o 58 proc. r./r.). Dodatkowo wartość pozostałych do realizacji kontraktów wynosi 39,8 mln zł (wzrost o 9 proc. r./r.). Jak podaje spółka, kwota ta nie uwzględnia kontraktów ramowych ze spółką PGZ z sierpnia 2023 r. oraz z PCO z kwietnia 2025 r.- Bazując na dynamice pozyskiwanych zamówień i istniejącym backlogu oraz biorąc pod uwagę perspektywy poszczególnych branż, spodziewamy się w 2025 roku istotnego wzrostu przychodów, a co się z tym wiąże poprawy wyników sygnalizuje prezes Vigo.

- W segmencie przemysłowym widzimy m.in. duży potencjał związany z wprowadzeniem do sprzedaży nowej rodziny produktów chłodzonych LN2 oraz silnym popytem na detektory do analizy gazów, szczególnie na rynku amerykańskim i azjatyckim. Z kolei w segmencie wojskowym widoczny jest wzrost zamówień od kluczowych klientów z rynku europejskiego, a w bliskiej perspektywie mamy potencjalne projekty dla klientów z tego segmentu w USA - wyjaśnia.