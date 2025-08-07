Notowania Asbisu rozpoczęły czwartkową sesję od spadków. Przed południem akcje tanieją o 3 proc. do 27,7 zł. Spółka podała wyniki za I półrocze.
– Biorąc pod uwagę ogólną niepewność geopolityczną, oceniamy wyniki grupy za II kwartał 2025 r. i I półrocze 2025 r. jako bardzo dobre. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do drugiej połowy 2025 r. Wierzymy, że wzrostowy trend sprzedaży utrzyma się wraz z boomem na infrastrukturę AI i centra danych, co pozwoli nam osiągnąć bardzo dobre wyniki – czytamy w raporcie.
Czytaj więcej
Dystrybutor IT w marcu zwiększył przychody o 9 proc. Jakie będą kolejne miesiące?
Asbis miał w II kwartale 12,1 mln dol. skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 6,17 mln dol. rok wcześniej. EBITDA wzrosła do prawie 26 mln USD z 17,53 mln USD, a wynik operacyjny do 23,5 mln USD z 15,3 mln USD rok wcześniej. Z kolei przychody poszły w górę o 47 proc. do 949,34 mln USD.
Przychody były o prawie 6 wyższe niż średnio oczekiwał rynek. EBITDA i zysk operacyjny były zgodne z oczekiwaniami. Natomiast zysk netto zaskoczył in minus – był o 10 proc. niższy od średniej z prognoz analityków.
W całym I półroczu 2025 r. Asbis osiągnął 19,4 mln USD zysku netto wobec 20,1 mln USD rok wcześniej. Przychody wzrosły do 1 685,7 mln USD z 1 359,14 mln USD, a EBITDA do 44,4 mln USD z 44,1 mln USD.
Zarząd patrzy na kolejne kwartały z optymizmem, podkreśla pozytywne trendy w wynikach finansowych i strukturze sprzedaży.
W II kwartale głównym motorem dynamicznego wzrostu przychodów był utrzymujący się wysoki popyt na serwery i komponenty serwerowe, będący następstwem globalnego boomu na infrastrukturę opartą na sztucznej inteligencji i centrach danych.
„Oczekujemy, że inwestycje na dużą skalę w infrastrukturę chmurową i AI pozostaną motorem napędowym wzrostu w 2025 roku i kolejnych latach” – czytamy w raporcie.
Asbis podkreśla też, że jeśli chodzi o główne rynki grupy, to w Kazachstanie weszły w życie nowe przepisy dotyczące systemu rejestracji numerów IMEI. Od tego roku wszystkie smartfony importowane nielegalnie lub zarejestrowane w wyniku oszustwa od kwietnia 2025 roku mają być blokowane.
„Daje nam to ogromną nadzieję, że sytuacja z nielegalnym handlem wkrótce ulegnie znacznej poprawie, ponieważ nie będzie możliwości obejścia tego systemu” – czytamy w raporcie.
Czytaj więcej
Szara strefa kwitnie, co uderza w marże i przychody giełdowej grupy. Szczególnie trudna sytuacja jest w Kazachstanie, gdzie sprzedaż Asbisu w I kwartale 2025 r. spadła o niemal połowę.