Notowania Asbisu rozpoczęły czwartkową sesję od spadków. Przed południem akcje tanieją o 3 proc. do 27,7 zł. Spółka podała wyniki za I półrocze.

– Biorąc pod uwagę ogólną niepewność geopolityczną, oceniamy wyniki grupy za II kwartał 2025 r. i I półrocze 2025 r. jako bardzo dobre. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do drugiej połowy 2025 r. Wierzymy, że wzrostowy trend sprzedaży utrzyma się wraz z boomem na infrastrukturę AI i centra danych, co pozwoli nam osiągnąć bardzo dobre wyniki – czytamy w raporcie.

Jakie wyniki miał Asbis w II kwartale

Asbis miał w II kwartale 12,1 mln dol. skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 6,17 mln dol. rok wcześniej. EBITDA wzrosła do prawie 26 mln USD z 17,53 mln USD, a wynik operacyjny do 23,5 mln USD z 15,3 mln USD rok wcześniej. Z kolei przychody poszły w górę o 47 proc. do 949,34 mln USD.

Przychody były o prawie 6 wyższe niż średnio oczekiwał rynek. EBITDA i zysk operacyjny były zgodne z oczekiwaniami. Natomiast zysk netto zaskoczył in minus – był o 10 proc. niższy od średniej z prognoz analityków.