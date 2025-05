W I kwartale 2025 r. internetowy dystrybutor m.in. akcesoriów samochodowych i rowerów zanotował 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,2 mln zł zysku osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk operacyjny zmniejszył się rok do roku niemal o połowę, osiągając poziom blisko 1,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 385,3 mln zł i były o 14 proc. wyższe niż rok wcześniej.

- Oponeo podało wyniki nieco niższe niż oczekiwaliśmy (i wyraźnie poniżej konsensusu) w sezonowo najsłabszym kwartale. Nieco spadła (z wysokich poziomów) marża brutto w segmencie opon. Bardzo dobrze radziła sobie spółka zależna Dadelo – komentuje Piotr Łopaciuk, analityk BM PKO BP. Zwraca uwagę , że w I kwartale 2025 r. wynik EBIT bez Dadelo obniżył się z poziomu zera (sezonowo najsłabszy kwartał) do 3,5 mln na minusie. - Sprzedaż Dadelo była ciut wyższa ( wzrost o 53 proc. r./r.) niż dane wstępne, pomagała też marża brutto i dobra kontrola kosztów. W efekcie EBIT Dadelo przebił nasze oczekiwania o 1,6 mln zł i wyniósł 5,1mln zł - wskazuje.

Rośnie znaczenie segmentu rowerów w wynikach Oponeo

Największy udział w sprzedaży grupy (ok. 73 proc.) stanowił segment akcesoriów samochodowych, który wygenerował niemal 282 mln zł przychodów, o 7 proc. więcej niż w porównywalnym kwartale 2024 roku. Najdynamiczniej rosnącym segmentem była sprzedaż rowerów i akcesoriów rowerowych, których sprzedaż zwiększyła się w pierwszych trzech miesiącach 2025 r. o 53 proc., co przełożyło się na nieco ponad 82 mln zł przychodów. Segment narzędzi wypracował 18,8 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 3,5 proc.

W tym roku zarząd Oponeo zamierza kontynuować działania mające na celu umacnianie pozycji rynkowej grupy oraz spółek zależnych. Kontynuowane będą w tym prace mające na celu dalszy rozwój automatyzacji procesów w nowym centrum logistycznym w Zelgoszczy. Plany spółki zakładają jego rozbudowę o kolejne 32 tys. m2.