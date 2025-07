Grenevia otrzymała postanowienie sądu dotyczącego sprawy z powództwa trzech otwartych funduszy emerytalnych, a więc Allianz Polska OFE, OFE PZU "Złota Jesień" oraz Uniqa OFE. Spółka się z tą decyzją nie zgadza.

Trzy wspominane wyżej OFE głosowały na walnym zgromadzeniu spółki przeciwko zmianom jej statutu. Te zmiany uprawniają zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego o maksymalnie 4.310.105 zł poprzez emisję nowych akcji. Uprawnienie obowiązywałoby przez 3 lata od daty rejestracji zmian w KRS. Zmiany argumentowano zapewnieniem elastyczności finansowej spółki w zakresie pozyskiwania środków na strategiczne inwestycje i ekspansję, zarówno krajową, jak i zagraniczną, a także możliwością szybkiego reagowania na potrzeby rynku i sytuacje wymagające pilnego finansowania. Miałaby to być kontynuacja polityki prowadzonej od 2009 r., w ramach której podobne upoważnienia były już przyznawane.

Sprawa trafiła do sądu i zgodnie z decyzją Sądu Okręgowego w Katowicach z 17 lipca 2025 r. postanowiono zabezpieczyć roszczenie funduszy poprzez wstrzymanie wykonalności uchwały nr 17 do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Innymi słowy, uchwała zmieniająca statut spółki nie może zostać wykonana do momentu zakończenia procesu.

W odpowiedzi na nasze pytania Grenevia informuje, że zarząd nie zgadza się z postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach w całości i po zapoznaniu się z jego uzasadnieniem podejmie stosowne kroki prawne. – Spółka do dnia dzisiejszego nie otrzymała pozwu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały nr 17 ZWZ Grenevia z 9 czerwca 2025 r. i nie jest aktualnie w stanie odnieść się do jego treści – podaje firma w odpowiedzi na nasze pytania.

Allianz Polska OFE posiada pakiet akcji, stanowiący 9,65 proc. ogólnej liczby głosów, OFE PZU dysponuje pakietem akcji dającym 1,68 proc. głosów zaś Uniqa OFE ma walory, które uprawniają do 1,7 proc. ogólnej liczby głosów.