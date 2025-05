Gdańska Energa należąca do Orlenu odnotowała wzrost EBITDA i zysku netto rok do roku. Na szczegółną uwagę zasługuje jednak znaczący spadek EBITDA w sektorze OZE przez niższą wietrzność rok do roku. Spółka podkreśla, że ten kwartał przypomina jak ważne dla firmy i całej energetyki będą źródła rezerwowe jak budowane elektrownie gazowe w Ostrołęce i Grudziądzu.