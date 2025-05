Jednak twierdzenia te pojawiają się, gdy różne zewnętrzne spojrzenia na problem przewidują historyczny zalew długu rządowego, jeśli ustawodawcy pójdą dalej, a Trump podpisze projekt ustawy w obecnej formie.

Najnowszy przykład miał miejsce w poniedziałkowe popołudnie, gdy Penn Wharton Budget Model przedstawił prognozę, która uwzględniała „pozytywną dynamikę ekonomiczną” projektu ustawy, ale mimo to wykazała wzrost deficytów pierwotnych o prawie 3,3 biliona dolarów w ciągu 10 lat. W dokumencie stwierdzono również, że projekt ustawy zwiększy PKB USA o 0,5 proc. w ciągu 10 lat.

Przewodniczący Rady Doradców Ekonomicznych (CEA) Stephen Miran odrzucił szacunki Penn Wharton Budget Model mówiąc, że grupa „miała historię błędów”, jednocześnie przedstawiając zupełnie inne szacunki wzrostu gospodarczego.

W swoim wystąpieniu we wtorek w Kapitolu prezydent powiedział: „Wprowadzimy kilka zmian”, ale obiecał, że jedynymi cięciami będą te w zakresie marnotrawstwa i oszustw, podczas gdy naciskał na to, co nazwał „największym projektem ustawy, jaki kiedykolwiek uchwalono”.

Na czym oparte są kalkulacje Białego Domu?

Raport Białego Domu od CEA Mirana nie powtórzył twierdzeń Leavitt o 1,6 biliona dolarów oszczędności, ale stwierdził, że uchwalenie ustawy zapewni „długoterminowy wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy oraz wyższe wynagrodzenia przed opodatkowaniem i dochody po opodatkowaniu dla amerykańskich rodzin”.