ATC Cargo, logistyczna spółka, której akcje są notowane na rynku NewConnect, zawarła z singapurskim armatorem Sea Legend Line Limited porozumienie o współpracy. W efekcie została przedstawicielem tego podmiotu w Polsce oraz będzie promować planowane przez niego przedsięwzięcia na naszym rynku, a także wspierać jego wybrane działania operacyjne. Chodzi zwłaszcza o współpracę w ramach uruchamianego przez Sea Legend testowego połączenia kontenerowego z Chin do Europy Północnej przez trasę arktyczną (Northern Sea Route).