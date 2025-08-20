Firmy
ATC Cargo będzie operować na trasie arktycznej

Dzięki porozumieniu zawartemu z singapurskim armatorem Sea Legend, spółka może w przyszłości istotnie zwiększyć swoją aktywność w świadczeniu usług logistycznych z Chin do Europy Północnej.

Publikacja: 20.08.2025 06:00

ATC Cargo będzie operować na trasie arktycznej

Foto: materiały prasowe

Tomasz Furman

ATC Cargo, logistyczna spółka, której akcje są notowane na rynku NewConnect, zawarła z singapurskim armatorem Sea Legend Line Limited porozumienie o współpracy. W efekcie została przedstawicielem tego podmiotu w Polsce oraz będzie promować planowane przez niego przedsięwzięcia na naszym rynku, a także wspierać jego wybrane działania operacyjne. Chodzi zwłaszcza o współpracę w ramach uruchamianego przez Sea Legend testowego połączenia kontenerowego z Chin do Europy Północnej przez trasę arktyczną (Northern Sea Route).

