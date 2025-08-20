Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
ATC Cargo, logistyczna spółka, której akcje są notowane na rynku NewConnect, zawarła z singapurskim armatorem Sea Legend Line Limited porozumienie o współpracy. W efekcie została przedstawicielem tego podmiotu w Polsce oraz będzie promować planowane przez niego przedsięwzięcia na naszym rynku, a także wspierać jego wybrane działania operacyjne. Chodzi zwłaszcza o współpracę w ramach uruchamianego przez Sea Legend testowego połączenia kontenerowego z Chin do Europy Północnej przez trasę arktyczną (Northern Sea Route).
Spadający popyt na przeładunki, rosnące moce terminali, manipulacje cenami, działania dumpingowe oraz zmieniające się strategie producentów zbóż sprawiają, że giełdowa grupa musi ograniczać inwestycje i szukać oszczędności.
We wrześniu między Krakowem a Warszawą zacznie jeździć czeski RegioJet. Będzie podbierać pasażerów PKP Intercity.
Inwestycje współfinansowane z KPO mają przyczynić się m.in. do zwiększenia prędkości pociągów, poprawienia przepustowości tras oraz usprawnienia zarządzania ruchem.
Chodziło o zawieszenie w spółce kosztownych elementów zakładowego układu zbiorowego pracy w zamian za rezygnację z przewidzianych na ten rok zwolnień grupowych. W rezultacie do końca września pracę może stracić maksymalnie 765 osób.
Prezydencki projekt ustawy nawiązuje do tzw. projektu obywatelskiego. Bez cięć w inwestycjach okołolotniskowych oraz ograniczenia rozbudowy sieci linii kolejowych.
Szefowa MFiPR Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała wprowadzenie CPK na GPW lub emisję obligacji CPK oraz finansowanie budowy elektrowni jądrowej przez spółki skarbu państwa w zamian za tańszy prąd. W przypadku tego drugiego projektu to tzw. model spółdzielczy, kiedyś rozważany przez polski rząd.