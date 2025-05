https://pbs.twimg.com/media/GrSn-gDWMAA5iMm?format=jpg&name=small

Reklama

Wzrost sprzedaży detalicznej w Chinach spowolnił w kwietniu, jak wykazały dane z Narodowego Biura Statystycznego opublikowane w poniedziałek, co oznacza, że ​​konsumpcja pozostaje powodem do zmartwień dla drugiej co do wielkości gospodarki świata.

Sprzedaż detaliczna wzrosła o 5,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim w kwietniu, co nie spełniło szacunków analityków zakładających wzrost o 5,5 proc., zgodnie z sondażem Reutersa. Sprzedaż wzrosła o 5,9 proc. w poprzednim miesiącu.

Produkcja przemysłowa wzrosła o 6,1 proc. rok do roku w kwietniu, co jest wynikiem silniejszym niż oczekiwania analityków zakładające wzrost o 5,5 proc., podczas gdy spowolnił wzrost o 7,7 proc. w marcu, co wskazuje, że wpływ taryf celnych USA nie był tak dotkliwy, jak oczekiwano.