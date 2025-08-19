Firmy
Notowania

Szturm Polaków na produkty używane, ogromny wzrost sprzedaży

Tylko w ostatnich latach rynek na tego typu produkty kupowane online rósł rocznie średnio o 34 proc. Do 2029 r. wydatki podwoją się, a branża warta będzie ponad 3 mld euro.

Publikacja: 19.08.2025 06:00

Szturm Polaków na produkty używane, ogromny wzrost sprzedaży

Foto: Adobestock

Piotr Mazurkiewicz

Kupowanie produktów z drugiej ręki nie jest już niczym wstydliwym, a wręcz modą i trendem odpowiadającym nie tylko na nowe zachowania konsumenckie, ale i na wyzwania związane z ekologią i zmianami klimatu. Nasz rynek rośnie szybciej niż francuski czy brytyjski – wynika z raportu międzynarodowej firmy doradczej OC&C Strategy Consultants, który „Parkiet” poznał jako pierwszy.

Zgodnie z nim już w 2029 roku co trzeci kupowany w Polsce element garderoby będzie pochodzić z drugiej ręki. Do tego czasu wartość polskiego rynku online odzieży używanej podwoi się do ponad 3 mld euro.

