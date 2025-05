https://pbs.twimg.com/media/GqPLkXaacAA3Iju?format=png&name=900x900

W kwietniu 2022 r., gdy preferowana przez Fed miara inflacji, indeks cen PCE, gwałtownie wzrastała w kierunku swojego szczytu z czerwca 2022 r. wynoszącego 7,2 proc. rok do roku, a bazowy PCE do szczytu wynoszącego 5,6 proc., nowojorski Fed przedstawił miarę inflacji, aby śledzić „utrzymywanie się” inflacji. „Multivariate Core Trend” (MCT) opiera się na niektórych składnikach indeksu cen PCE, ale agreguje je w inny sposób. Ta stopa inflacji MCT, w ujęciu rok do roku, wyhamowała wcześniej niż bazowy PCE i ogólne miary inflacji PCE w 2022 i 2023 r., w efekcie skutecznie przewidując ich spowolnienie z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. A teraz przewiduje ponowny wzrost inflacji PCE.

Koszty mieszkaniowe nie są już motorem inflacji

Według raportu New York Fed, stopa inflacji MCT w marcu przyspieszyła do 3,0 proc. rok do roku, co jest najgorszym odczytem od lutego 2024 r. Ponowne przyspieszenie było spowodowane głównie przez usługi inne niż mieszkaniowe i w niewielkim stopniu przez składniki „towarów podstawowych”, nawet gdy preferowana przez Fed inflacja bazowa PCE i ogólna inflacja PCE spowolniły rok do roku – pisze Wolf Richter.