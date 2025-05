Rynek nie spodziewa się, by Fed wrócił do obniżek

W środę wieczorem amerykańska Rezerwa Federalna ma podjąć decyzję dotyczącą stóp procentowych. Szanse na ich obniżkę już na tym posiedzeniu są raczej znikome. Barometr CME FedWatch ocenia je zaledwie na 3 proc. Na to, by w środę doszło do obniżki stóp, nie wskazują dotychczasowe wypowiedzi Jerome’a Powella, prezesa Fedu, który w zeszłym miesiącu dawał do zrozumienia, że potrzeba więcej czasu na ocenę skutków wojen handlowych, by rozważyć luzowanie polityki pieniężnej. Ponadto ewentualna środowa obniżka mogłaby zostać odebrana przez rynki jako sygnał, że amerykański bank centralny ugiął się pod naciskami Donalda Trumpa, by dokonać szybkich cięć. Nawet więc, gdyby Powell i inni członkowie Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) widzieli już okazję do cięcia, to raczej by się przed nim powstrzymali, by nie podważać wiary w niezależność Fedu.