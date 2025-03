– Czwartkowa decyzja prawdopodobnie przygotuje grunt pod wstrzymanie cyklu obniżek stóp procentowych przez bank, gdy Komitet Polityki Pieniężnej zbierze się 17 kwietnia – powiedział Hande Sekerci, główny ekonomista w Is Portfoy.

Problem polega na tym, że system jest nadal zalewany nadmierną płynnością liry z powodu agresywnych zakupów walutowych dokonywanych przez bank centralny od 2023 r. Pomimo sprzedaży walut na rynku w ciągu ostatnich dwóch dni, stopy procentowe banku centralnego pozostają bezczynne. A awaryjna podwyżka stóp procentowych w rzeczywistości nie jest żadną podwyżką.

Rozpowszechnione informacje wskazują, że bank centralny sprzedał około 10 mld dolarów 19 i 20 marca, aby powstrzymać ześlizgnięcie się liry na niebezpieczne, nieznane terytorium pośród ostatnich politycznych zawirowań w kraju. Aby poradzić sobie z nadmierną płynnością liry, bank centralny uruchomił 20 marca aukcje depozytowe liry tureckiej (TRY) o wartości 600 mld TRY jednodniowych, oprócz aukcji tygodniowych, miesięcznych i dwumiesięcznych o wartości 20 mld TRY. W sumie zamierzał wchłonąć 660 mld TRY (17 mld USD) z systemu.

Bank centralny przeprowadza transakcje sterylizacyjne (w celu wchłonięcia nadmiernej płynności liry w systemie) za pośrednictwem aukcji depozytowych i odwrotnych transakcji swapowych, wraz z wymogami rezerwowymi. W tygodniowych aukcjach repo bank centralny dostarcza systemowi 5 mld TRY, a następnie absorbuje średnio 800 mld TRY za pośrednictwem aukcji depo.

Podniesienie stóp zamiast straty rezerw

Zdaniem traderów i analityków, stopy procentowe na rynku overnight mogą wzrosnąć o 350–400 punktów bazowych po tej zmianie, ponieważ bank centralny będzie finansował rynek stopami wyższymi od obecnej stopy referencyjnej wynoszącej 42,5 proc.

– To rozporządzenie zapewnia elastyczność w podnoszeniu rynkowych stóp procentowych jednodniowych, które ostatnio wynosiły 42 proc., do 46 proc. Zamiast tracić rezerwy, jest to ważny i właściwy krok, aby pokazać, że nie masz związanych rąk, podejmując tę ​​decyzję – napisał ekonomista Hakan Kara w poście na X.