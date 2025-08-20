Firmy
Notowania

Wiodący akcjonariusz NanoGroup opowiada o planach i strategii

Zarząd ma ciekawy projekt budowy holdingu biotechnologicznego – mówi Michał Lach.

Publikacja: 20.08.2025 06:00

Michał Lach, wiodący akcjonariusz NanoGroup.

Foto: Fot. mpr

Katarzyna Kucharczyk

Michał Lach, którego spółka eCapital zawarła w zeszłym roku umowę inwestycyjną z NanoGroup informuje, że prace nad kluczowym projektem – czyli NanOX – idą zgodnie z planem. We wrześniu NanoGroup ma pokazać gotowe do certyfikacji urządzenie. W trwającym procesie komercjalizacji spółce przygląda się kilku potencjalnych nabywców.

– U nas wielką wartością jest jakość komunikacji między zarządem a kluczowymi akcjonariuszami. I powtórzę za prezesem Mazurkiem: Nano jako jedna z kilku firm w branży uzyskała w ostatnim okresie duże finansowanie grantowe, które zapewnia kapitał aż do certyfikacji – podkreśla Lach.

