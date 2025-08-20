Wiodący akcjonariusz NanoGroup opowiada o planach i strategii

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Michał Lach, wiodący akcjonariusz NanoGroup.
Michał Lach, którego spółka eCapital zawarła w zeszłym roku umowę inwestycyjną z NanoGroup informuje, że prace nad kluczowym projektem – czyli NanOX – idą zgodnie z planem. We wrześniu NanoGroup ma pokazać gotowe do certyfikacji urządzenie. W trwającym procesie komercjalizacji spółce przygląda się kilku potencjalnych nabywców.
– U nas wielką wartością jest jakość komunikacji między zarządem a kluczowymi akcjonariuszami. I powtórzę za prezesem Mazurkiem: Nano jako jedna z kilku firm w branży uzyskała w ostatnim okresie duże finansowanie grantowe, które zapewnia kapitał aż do certyfikacji – podkreśla Lach.
Zdaniem analityków spółka będzie miała się czym pochwalić w tym sezonie wynikowym. Czy jej notowania wrócą na wzrostową ścieżkę?
Zarząd medtechu zapowiada dalszy wzrost przychodów powtarzalnych z nowych kontraktów.
Z początkiem czwartkowej sesji inwestorzy rzucili się do zakupów akcji Poltregu, w wyniku czego kurs rósł nawet o blisko 10 proc. Przekonały ich pozytywne wieści, które napłynęły ze spółki.
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, akcji EMC Instytut Medyczny z dniem 8 sierpnia 2025 r., podała Komisja.
Wyceny spółek biotechnologicznych na rynku zagranicznym i krajowym są na absurdalnie niskim poziomie - oceniają eksperci. To dobry czas na wyłowienie ciekawych reprezentantów tej branży, dopóki ich akcje są jeszcze stosunkowo tanie.
Zamiarem zarządu jest wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości najpóźniej w dniu dokonania przydziału akcji serii P1 - wynika z dokumentu ofertowego Pure Biologics. A co jeśli sąd wcześniej ogłosi upadłość spółki?