Inwestycje
Notowania

Zakupy TFI na GPW jeszcze wzrosły, ale tylko dzięki PPK

Od dłuższego czasu TFI wykładają gotówkę na zakupy polskich akcji mimo przewagi umorzeń w tego rodzaju funduszach. Na ratunek przybywają pracownicze plany kapitałowe.

Publikacja: 20.08.2025 06:00

Zakupy TFI na GPW jeszcze wzrosły, ale tylko dzięki PPK

Foto: AdobeStock

Andrzej Pałasz

PPK rosną w siłę i obecnie to niemal jedyne źródło gotówki na zakupy akcji na GPW przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Jak wyliczył Trigon DM, w lipcu TFI przeznaczyły na ten cel około 280 mln zł. „Popyt pochodzi głównie z PPK” — wskazują analitycy. Z drugiej strony napływy ogółem do funduszy były w zeszłym miesiącu zdecydowanie wyższe niż w poprzednich. „Absolutny rekord miesięcznych napływów do TFI w historii. Wzrosły ponad dwukrotnie miesiąc do miesiąca, ale ich struktura nadal jest niekorzystna dla rynku akcji. Przepływy do funduszy akcji polskich były o 55 mln zł lepsze w porównaniu z czerwcem, ale pozostają na minusie” — wskazuje Trigon DM.

Poniżej zera pozostawały również przepływy netto do funduszy akcji zagranicznych. Z kategorii częściowo związanych z rynkiem akcji na minusie utrzymywały się tylko fundusze absolutnej stopy zwrotu, a w pozostałych kategoriach przepływy poprawiały się.

Czytaj więcej

Za wyższe zyski trzeba więcej zapłacić. TFI podniosły stawki
Fundusze inwestycyjne
Za wyższe zyski trzeba więcej zapłacić. TFI podniosły stawki

Jak podano, napływy netto do bezpiecznych kategorii funduszy dłużnych wzrosły o 3 mld zł, do 5,6 mld zł, a lipiec był 31 miesiącem z przewagą wpłat z rzędu — łącznie od początku 2023 r. ich suma sięga 76,5 mld zł. Dla porównania, w okresie 20 miesięcy na przestrzeni między II połową 2021 r. a 2022 r. przewaga umorzeń wyniosła 37,5 mld zł.

Do pracowniczych planów kapitałowych według wyliczeń Trigona powędrowało łącznie 565 mln zł, z czego 492 mln zł do PPK zarządzanych przez TFI.

W lipcu nadal niemal wszystkie TFI notowały napływy netto. Ponownie najlepiej wypadło PKO TFI, gdzie sprzedaż netto funduszy sięgnęła niemal 1,9 mld zł. Wyróżniły się też towarzystwa Pekao, PZU, Generali i Santander z napływami przekraczającymi 400 mln zł. Relatywnie do aktywów najwięcej zyskał Alior TFI, a negatywnie wyróżnia się ponownie Skarbiec — wskazują analitycy. paan

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Parkiet

Giełda Rynki Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) Fundusze inwestycyjne TFI Fundusze inwestycyjne Pracownicze plany kapitałowe PPK
Złoto w trendzie bocznym, a fundusze biją rekordy
Fundusze inwestycyjne
Złoto w trendzie bocznym, a fundusze biją rekordy
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Za wyższe zyski trzeba więcej zapłacić. TFI podniosły stawki
Fundusze inwestycyjne
Za wyższe zyski trzeba więcej zapłacić. TFI podniosły stawki
Quercus wart tyle co trzy Skarbce
Fundusze inwestycyjne
Quercus wart tyle co trzy Skarbce
Fortuna płynie do funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne
Fortuna płynie do funduszy inwestycyjnych
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI
Fundusze inwestycyjne
Quercus z zyskiem powyżej oczekiwań BM Pekao