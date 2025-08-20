Zakupy TFI na GPW jeszcze wzrosły, ale tylko dzięki PPK

PPK rosną w siłę i obecnie to niemal jedyne źródło gotówki na zakupy akcji na GPW przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Jak wyliczył Trigon DM, w lipcu TFI przeznaczyły na ten cel około 280 mln zł. „Popyt pochodzi głównie z PPK” — wskazują analitycy. Z drugiej strony napływy ogółem do funduszy były w zeszłym miesiącu zdecydowanie wyższe niż w poprzednich. „Absolutny rekord miesięcznych napływów do TFI w historii. Wzrosły ponad dwukrotnie miesiąc do miesiąca, ale ich struktura nadal jest niekorzystna dla rynku akcji. Przepływy do funduszy akcji polskich były o 55 mln zł lepsze w porównaniu z czerwcem, ale pozostają na minusie” — wskazuje Trigon DM.

Reklama

Poniżej zera pozostawały również przepływy netto do funduszy akcji zagranicznych. Z kategorii częściowo związanych z rynkiem akcji na minusie utrzymywały się tylko fundusze absolutnej stopy zwrotu, a w pozostałych kategoriach przepływy poprawiały się.

Czytaj więcej Fundusze inwestycyjne Za wyższe zyski trzeba więcej zapłacić. TFI podniosły stawki Z raportu IZFiA wynika, że w dwóch poprzednich latach opłaty za zarządzanie funduszami obligacji krótkoterminowych rosły, a to najpopularniejsze rozwiązania wśród klientów. Są jednak nadzieje, że to koniec podwyżek.

Jak podano, napływy netto do bezpiecznych kategorii funduszy dłużnych wzrosły o 3 mld zł, do 5,6 mld zł, a lipiec był 31 miesiącem z przewagą wpłat z rzędu — łącznie od początku 2023 r. ich suma sięga 76,5 mld zł. Dla porównania, w okresie 20 miesięcy na przestrzeni między II połową 2021 r. a 2022 r. przewaga umorzeń wyniosła 37,5 mld zł.