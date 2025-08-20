Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
Wprawdzie rozmowy europejskich polityków w Waszyngtonie to raczej mały kroczek, niż większy ruch w stronę rzeczywistego pokoju w Ukrainie. Piłka leży po stronie Putina, który myśli zupełnie inaczej, niż reszta świata. Ale inwestorzy wolą być optymistami. Podkreślano dobry nastrój podczas wczorajszych rozmów i wiele przełomowych deklaracji Trumpa, w tym gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy – choć szczegóły zdają się wskazywać, że mogą być one w zamian za kolejny duży deal z USA. We wtorek złoty lekko zyskiwał, chociaż zmiany są kosmetyczne. Niemniej EUR/PLN jest przy 4,24, a USD/PLN przy 3,63 – to poziomy wyraźnie niższe od tych jeszcze na przełomie lipca i sierpnia. Ale i też dolar jest słabszy w globalnych ustawieniach, gdyż inwestorzy czekają na początek obniżek stóp procentowych przez Fed, co ma mieć miejsce we wrześniu. Na razie rynek wycenia tylko dwa ruchy w tym roku, ale oczekiwania mogą być zależne od spływających danych. A rynek pracy ostatnio wypadł słabo, pogorszyły się też nastroje konsumentów. Dane o inflacji za sierpień mogą z kolei pokazać, jaki jest rzeczywisty wpływ nałożenia ceł na towary kluczowych partnerów handlowych USA. Na razie uwaga inwestorów będzie się koncentrować na piątkowym wystąpieniu Jerome'a Powella podczas corocznego sympozjum Fedu w Jackson Hole. Wcześniej poznamy zapiski z ostatniego posiedzenia Rezerwy. Na wykresie EUR/USD ważne będzie to, czy w najbliższych dniach uda się sforsować opór w postaci linii trendu spadkowego przy 1,1740.
Globalne media, w tym ekonomiczne, żyją ponownie tematem Ukrainy. Natomiast na ten moment niewiele wskazuje na przełom, co jednak nie przeszkadza nastrojom rynkowym. Na Wall Street obserwujemy realizację zysków, jednak z innych powodów. Złoty pozostaje mocny.
Wnioski po spotkaniu europejskich polityków w Białym Domu są lekko pozytywne, ale sam proces pokojowy w Ukrainie będzie długi.
Wczorajsze rozmowy w Białym Domu z udziałem Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego oraz przedstawicieli kluczowych państw Unii Europejskiej przyniosły umiarkowany optymizm, choć bez konkretnego przełomu.
Po piątkowym spotkaniu przywódców USA i Rosji na Alasce, które nie zaowocowało żadnymi rozstrzygnięciami w kwestii zakończenia wojny w Ukrainie, rynki finansowe czekały w poniedziałek na kolejne wieczorne ważne spotkania, tym razem w Waszyngtonie: najpierw prezydenta Ukrainy i USA, a po nim przybyłych do USA przywódców z Europy.
Piątkowe spotkanie pomiędzy Trumpem oraz Putinem nie przyniosło w zasadzie realnego progresu dotyczącego pokoju na Ukrainie.
Piątkowe spotkanie prezydentów USA i Rosji na Alasce nie zostało potraktowane jako sygnał zbliżający nas do pokoju w Ukrainie, a bardziej może być elementem geopolitycznego ryzyka (marginalizowanie roli Europy, jako ośrodka sprawczo-decyzyjnego).