Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 20.08.2025

Wyniki GPW, PCC Rokita iCyfrowego Polsatu za I półrocze; ostatnie notowanie akcji Kino Polska z prawem do dywidendy, protokół z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

Publikacja: 20.08.2025 03:00

Foto: AdobeStock

Kraj

  • CYFROWY POLSAT – wyniki za I półrocze
  • GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE – wyniki za I półrocze
  • PCC ROKITA – wyniki za I półrocze
  • KINO POLSKA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,63 zł dywidendy na papier; wypłata 29 sierpnia
  • QUANTUM SOFTWARE – wypłata 1,35 zł dywidendy na akcję
  • DEVELIA – wprowadzenie do obrotu giełdowego 5 608 484 akcji serii K
  • MOLIERA2 – NWZA w sprawie skupu akcji własnych i zmian w składzie rady nadzorczej
  • COSMA – pierwsze notowanie na NewConnect 59 639 544 akcji serii I

Świat

  • USA – protokół z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej
  • Chiny – decyzja Ludowego Banku Chin w sprawie stóp procentowych
  • Japonia – bilans handlowy w lipcu, zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia w czerwcu
  • Strefa euro – inflacja konsumencka w lipcu
  • Niemcy – inflacja producencka w lipcu
  • Wielka Brytania – inflacja konsumencka w lipcu

