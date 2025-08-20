Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 20.08.2025

Wyniki BNP Paribas Banku Polska i Arctic Paper za I półrocze, ostatnie notowanie akcji Orlenu z prawem do dywidendy, amerykańska inflacja konsumencka w lipcu. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Wyniki Mennicy Polskiej za I półrocze, dywidendy od Inpro, Mirbudu i Ultimate Games, pożegnanie EMC Instytutu Medycznego z giełdą. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Wyniki półroczne Żabki i Asseco Bussiness Solution, wskaźniki koniunktury PMI dla sektora usług w Stanach Zjednoczonych, Chinach i strefie euro. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.