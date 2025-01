Chińska nadwyżka handlowa wzrosła do niemal 1 biliona dolarów

Czytaj więcej Gospodarka światowa Chiny rozszerzają program handlu konsumenckiego, aby ożywić wzrost gospodarczy Chiny dodały więcej sprzętu gospodarstwa domowego do listy produktów, które można wykorzystać w ramach programu handlu konsumenckiego, i w tym roku zaoferują dotacje na dodatkowe towary cyfrowe, starając się ożywić popyt w sektorze gospodarstw domowych.

Amerykańskie groźby stymulują chiński eksport

Silny popyt z zagranicy pomógł zapewnić wzrost krajowej gospodarce obciążonej wieloletnim kryzysem mieszkaniowym. Eksport odpowiadał za prawie jedną czwartą wzrostu gospodarki w 2024 r., choć wsparcie to stoi obecnie przed wyzwaniami zewnętrznymi ze strony USA i innych partnerów handlowych.

Groźby celne ze strony prezydenta-elekta są częściowo przyczyną gwałtownego wzrostu chińskiego eksportu. Próbując wyprzedzić wszelkie nowe opłaty, firmy w USA z wyprzedzeniem kupują więcej w Chinach.

W grudniu eksport do Stanów Zjednoczonych wzrósł do najwyższego poziomu od ponad dwóch lat, osiągając prawie 49 miliardów dolarów, a łączna suma za cały rok wyniosła 525 miliardów dolarów.

Wartość dostaw na wszystkie rynki rosła w ubiegłym roku niemal co miesiąc, przekraczając najwyższe poziomy z 2022 r. podczas pandemii. Eksport wzrósł o prawie 11 procent do 336 miliardów dolarów w grudniu, co jest drugim co do wielkości miesiącem w historii i zaraz po grudniu 2021 r., kiedy chińskie firmy odnotowały gwałtowny wzrost popytu wywołany pandemią. Wartość przesyłek wychodzących za cały ubiegły rok wyniosła 3,6 biliona dolarów.

– Oczekujemy, że import towarów z tytułu ceł będzie w dalszym ciągu zwiększał eksport, podobnie jak tendencja obserwowana podczas pierwszej wojny handlowej między USA a Chinami – powiedział David Qu, ekonomista Bloomberg Economics dodając, że wysoka baza w 2024 r. ograniczyłaby odczyty rok do roku.