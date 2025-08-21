Gospodarka
Notowania

Technologie w USA pod presją. Gęstnieje atmosfera na Wall Street

O 1,5 proc. spadł we wtorek amerykański Nasdaq, ciągnąc za sobą w dół cały rynek. Mocno traciła m.in. Nvidia, filar hossy sztucznej inteligencji. Jak na razie jednak analitycy nie doszukują się problemów fundamentalnych.

Publikacja: 21.08.2025 06:00

Foto: Bloomberg

Andrzej Pałasz

Jak na razie trudno jeszcze wyrokować, czy mamy początek korekty w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek wtorkowa sesja dla technologicznych spółek z USA była drugą z kolei z najgorszych sesji od kwietniowej wyprzedaży, a to sygnał, że bohaterowie hossy łapią zadyszkę.

Przed sympozjum

