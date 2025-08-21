Technologie w USA pod presją. Gęstnieje atmosfera na Wall Street

Jak na razie trudno jeszcze wyrokować, czy mamy początek korekty w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek wtorkowa sesja dla technologicznych spółek z USA była drugą z kolei z najgorszych sesji od kwietniowej wyprzedaży, a to sygnał, że bohaterowie hossy łapią zadyszkę.

Przed sympozjum