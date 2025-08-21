Spadek liczby mieszkań oddanych do użytku. Nowe dane GUS

Według wstępnych danych, które w czwartek opublikował Główny Urząd Statystyczny, od początku roku do końca lipca 2025 r. oddano do użytkowania 110,3 tys. mieszkań. To o 3,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2024 r.

Deweloperzy przekazali do eksploatacji 68,5 tys. mieszkań – o 2,9 proc. mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni 38,5 tys. mieszkań, czyli o 5,9 proc. mniej. W ramach tych dwóch form budownictwa oddano 97 proc. ogółu nowych mieszkań. W pozostałych formach przekazano do użytkowania łącznie 3,3 tys. mieszkań. Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 9,9 mln m kw., czyli o 4,1 proc. mniej niż przed rokiem. Przeciętna wielkość dla jednego mieszkania osiągnęła poziom 89,6 m kw.

Mniej pozwoleń i rozpoczętych budów

GUS podał także, że w okresie styczeń–lipiec 2025 r. wydano pozwolenia na budowę 147,6 tys. mieszkań. To spadek aż o 13,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Deweloperzy otrzymali przy tym 92,7 tys. zezwoleń (spadek o 23 proc. w skali roku), a inwestorzy indywidualni – 49,9 tys. (wzrost o 6,9 proc.). Łącznie dla tych dwóch form budownictwa wydano pozwolenia na budowę 96,7 proc. ogółu lokali mieszkalnych.

W okresie styczeń–lipiec 2025 r. rozpoczęto budowę 130,4 tys. mieszkań, czyli o 8,4 proc. mniej niż przed rokiem. Deweloperzy przystąpili do budowy 80,2 tys. mieszkań (o 13,2 proc. mniej niż rok wcześniej), a inwestorzy indywidualni 48,2 tys. (o 1,6 proc. więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,5 proc. ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę dwóch tysięcy mieszkań.