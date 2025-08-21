Spadek liczby mieszkań oddanych do użytku. Nowe dane GUS

Według wstępnych danych, które w czwartek opublikował Główny Urząd Statystyczny, od początku roku do końca lipca 2025 r. oddano do użytkowania 110,3 tys. mieszkań. To o 3,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2024 r.
Deweloperzy przekazali do eksploatacji 68,5 tys. mieszkań – o 2,9 proc. mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni 38,5 tys. mieszkań, czyli o 5,9 proc. mniej. W ramach tych dwóch form budownictwa oddano 97 proc. ogółu nowych mieszkań. W pozostałych formach przekazano do użytkowania łącznie 3,3 tys. mieszkań. Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 9,9 mln m kw., czyli o 4,1 proc. mniej niż przed rokiem. Przeciętna wielkość dla jednego mieszkania osiągnęła poziom 89,6 m kw.
Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w lipcu 2025 roku o 2,9 proc. względem tego samego miesiąca rok temu (kiedy nastąpił skok o 5,2 proc.) – podał Główny Urząd Statystyczny.
GUS podał także, że w okresie styczeń–lipiec 2025 r. wydano pozwolenia na budowę 147,6 tys. mieszkań. To spadek aż o 13,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Deweloperzy otrzymali przy tym 92,7 tys. zezwoleń (spadek o 23 proc. w skali roku), a inwestorzy indywidualni – 49,9 tys. (wzrost o 6,9 proc.). Łącznie dla tych dwóch form budownictwa wydano pozwolenia na budowę 96,7 proc. ogółu lokali mieszkalnych.
W okresie styczeń–lipiec 2025 r. rozpoczęto budowę 130,4 tys. mieszkań, czyli o 8,4 proc. mniej niż przed rokiem. Deweloperzy przystąpili do budowy 80,2 tys. mieszkań (o 13,2 proc. mniej niż rok wcześniej), a inwestorzy indywidualni 48,2 tys. (o 1,6 proc. więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,5 proc. ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę dwóch tysięcy mieszkań.
Szacuje się, że na koniec lipca 2025 r. w budowie pozostawało 854,7 tys. mieszkań, tj. o 3,2 proc. więcej niż na koniec analogicznego miesiąca 2024 r.
W okresie styczeń–lipiec 2025 r. najwięcej mieszkań oddanych do użytkowania, rozpoczętych budów oraz wydanych pozwoleń na budowę odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio: 23,8 tys., 25,8 tys., 27 tys.), małopolskim (10,2 tys., 14,7 tys. i 15,9 tys.), wielkopolskim (11,6 tys., 11,2 tys. i 15,6 tys.) oraz śląskim (9,1 tys., 11,5 tys. i 14,9 tys.).
Inwestycje prywatne stoją, publiczni zamawiający mają mocarstwowe plany, ale nie widać tego w tempie rozpisywania przetargów. Giełdowi generalni wykonawcy mają zapas, by przeczekać najtrudniejszy moment – branżowy indeks trzyma się blisko maksimów.
GUS poinformował w czwartek także, że według danych wstępnych, produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych zrealizowana w lipcu 2025 r. na terenie kraju była o 0,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r., kiedy zanotowano spadek o 1,3 proc. W porównaniu z czerwcem bieżącego roku zaobserwowano natomiast spadek produkcji o 0,6 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa w lipcu 2025 r. była o 0,5 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz o 0,6 proc. niższa niż w czerwcu.
GUS podał także, że w lipcu 2025 r. wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku odnotowano w przypadku przedsiębiorstw wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 9,5 proc., natomiast spadek produkcji wystąpił w jednostkach zajmujących się wznoszeniem obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz budową budynków – odpowiednio o 3,4 proc. oraz o 1,3 proc. W okresie styczeń–lipiec bieżącego roku produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku w przedsiębiorstwach, które zajmują się wznoszeniem budynków (o 5,4 proc.) oraz budują obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 2,2 proc.). Wzrost zaobserwowano w jednostkach realizujących roboty budowlane specjalistyczne (o 5,4 proc.). W porównaniu z miesiącem poprzednim, w lipcu 2025 r. produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w przedsiębiorstwach zajmujących się wznoszeniem budynków (o 5,2 proc.) oraz realizujących roboty budowlane specjalistyczne (o 2,4 proc.). Wzrost zaobserwowano w jednostkach budujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 4,1 proc.).
Według wstępnych danych GUS w lipcu 2025 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,5 proc.), jak również z lipcem 2024 r. (o 3,2 proc.). W lipcu 2025 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny robót obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robót budowlanych specjalistycznych wzrosły o 0,6 proc., a ceny budowy budynków o 0,4 proc. W porównaniu z lipcem 2024 r. odnotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 3,3 proc.), robót budowlanych specjalistycznych (o 3,1 proc.), a także budowy budynków (o 3 proc.).
Usługi intelektualne w ramach inwestycji infrastrukturalnych, jak projektowanie i nadzór, są na marginesie rozmów o poprawie mechanizmów waloryzacji w kontraktach – mówi Anna Oleksiewicz, prezeska Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów.