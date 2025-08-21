W piśmie datowanym na 19 sierpnia czytamy, że burmistrz Kozienic, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji zakładającego budowę bloków gazowo-parowych z infrastrukturą towarzyszącą przez Eneę Elkogaz (spółka z grupy Enea).

Budowa może startować

Właściwe uruchomienie elektrowni ma nastąpić w 2029 r. Enea zakłada, że dzięki współpracy z firmą GE Vernova, która jest obecna w Polsce, łącznie udział polskich firm w budowie elektrowni wyniesie blisko 75 proc. w całym projekcie. Turecki wykonawca Çalık Enerji będzie zarządzał całym procesem. W sierpniu lub we wrześniu Enea ma wydać polecenie rozpoczęcia prac. Termin zakończenia prac został podtrzymany i jest to dla bloków odpowiednio 31 marca oraz 30 czerwca 2029 r.

Łączna kwota umowy wynosi 6,4 mld zł za oba bloki o mocy 700 MW. Umowa obejmuje i technologię, i budowę. Umowa serwisowa przewiduje koszt rzędu ok. 170 mln dol.