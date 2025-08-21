W piśmie datowanym na 19 sierpnia czytamy, że burmistrz Kozienic, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji zakładającego budowę bloków gazowo-parowych z infrastrukturą towarzyszącą przez Eneę Elkogaz (spółka z grupy Enea).
Właściwe uruchomienie elektrowni ma nastąpić w 2029 r. Enea zakłada, że dzięki współpracy z firmą GE Vernova, która jest obecna w Polsce, łącznie udział polskich firm w budowie elektrowni wyniesie blisko 75 proc. w całym projekcie. Turecki wykonawca Çalık Enerji będzie zarządzał całym procesem. W sierpniu lub we wrześniu Enea ma wydać polecenie rozpoczęcia prac. Termin zakończenia prac został podtrzymany i jest to dla bloków odpowiednio 31 marca oraz 30 czerwca 2029 r.
Łączna kwota umowy wynosi 6,4 mld zł za oba bloki o mocy 700 MW. Umowa obejmuje i technologię, i budowę. Umowa serwisowa przewiduje koszt rzędu ok. 170 mln dol.
Chcemy już w sierpniu formalnie rozpocząć budowę elektrowni gazowych w Kozienicach. Na dniach ruszmy także z naszym kolejnym projektem w Połańcu – mówi Grzegorz Kinelski, prezes Grupy Enea.
Blisko 56 proc. ankietowanych opowiada się za podpisaniem przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji ustawy wiatrakowej wraz z mrożeniem cen energii do końca tego roku.
Polska Grupa Energetyczna w przeciwieństwie do innych konkurentów z polskiego rynku energetycznego wyklucza z przetargu na budowę nowych elektrowni gazowych firmy z Turcji, a także Chin i Kazachstanu.
Prezes koreańskiego giganta atomowego Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP) potwierdził, że firma kończy swoją działalność w Polsce. Na decyzję wpłynęła umowa z amerykańską firmą energetyczną Westinghouse w sprawie sporu o własność intelektualną dotyczącą technologii i podziału rynku europejskiego. Polski rząd nie wyklucza jednak współpracy z Koreańczykami w przyszłości.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało na kolejne lata znacznie wyższy poziom obowiązku OZE, niż obecnie. Spotkało się to z dużą krytyką innych resortów oraz części spółek.
Najnowocześniejsza elektrociepłownia w Polsce z Grupy PGE w Siechnicach pod Wrocławiem będzie ostatecznie droższa o blisko 160 mln zł. Kogeneracja zawarła w tej sprawie porozumienie z wykonawcą.
Minister energii Miłosz Motyka proponuje przywrócenie obowiązkowej sprzedaży ponad połowy produkcji koncernów energetycznych poprzez Towarową Giełdę Energii lub inne specjalne platformy. Nowelizacja ustawy o prawie energetycznym zakłada również zwiększenie tzw. obliga na gaz do poziomu 85 proc.