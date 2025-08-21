Prezes Arlenu: Wolałbym mieć mniejszą kapitalizację i pokój

Przygotowywaliśmy firmę do debiutu giełdowego przez dwa lata. Był to ogromny wysiłek całego zespołu, aby dostosować ją do wymogów rynku kapitałowego. Już ten proces uczynił ją lepszą. Widzę to na co dzień w sposobie myślenia i działania pracowników. Dlatego samo pierwsze notowanie akcji niczego w funkcjonowaniu Arlenu i spółek zależnych nie zmieniło. Oczywiście – jak podkreślałem podczas uroczystości w sali notowań – jest jedna, zasadnicza zmiana. Arlen ma nowych akcjonariuszy, a ja czuję się szczególnie odpowiedzialny za środki, które zainwestowali.
Uważam, że to jest wtórne. Prowadzę firmę w sposób transparentny, zgodny z regułami spółki giełdowej. W ciągu 20 lat może 2-3 razy mieliśmy kontrole urzędu skarbowego, które kończyły się pozytywnym wynikiem. Raz nawet urząd zwrócił nadpłatę podatku.
Jestem na to otwarty, ale nie miałem jeszcze pytań o spotkania. Nie tak dawno skończyliśmy roadshow przy IPO i inwestorzy są dobrze poinformowani, co dzieje się w spółce. Widzą także na bieżąco naszą pracę kontraktową.
Osobiście nie śledzę na co dzień kursu akcji. Koncentruję się na rozwoju firmy. Oczywiście, są w spółce osoby, które notowania obserwują i zdają mi co pewien czas relację. Wiem więc, co się dzieje.
To dość podchwytliwe pytanie, ale ja się powtórzę. Mój tryb życia nie zmienił się. Dziś od 5. rano prasowałem sobie koszule i spodnie. Nadal pracuję po kilkanaście godzin dziennie. Nie wyjechałem na Madagaskar. Nie kupiłem bentleya. Byłem na wakacjach, ale to także się nie zmieniło: co roku jeździmy z żoną na trekking po Dolomitach. Nota bene, cieszę się, że nadal mogę pokonywać około 20 km dziennie po górach. Jeśli chodzi o sferę biznesową, to giełdowy debiut jest dla mnie narzędziem do stworzenia grupy kapitałowej, transparentnej, obywatelskiej i rozpoznawalnej w Europie i na świecie.
Startujemy w przetargach w różnych krajach, takich jak Norwegia czy Dania, ale prawdę mówiąc zdarzało nam się wygrywać już zlecenia na tych rynkach w przeszłości. Finlandia, Szwajcaria, Holandia to także obszary, na których aktywnie próbujemy pozyskać nowe zamówienia.
Bardzo dużo. Po pierwsze zaczęliśmy startować w przetargach na dostawy obuwia. Mamy już trzy wygrane. Obecnie pracujemy także nad poszerzeniem gamy wyrobów o nowe grupy produktowe, takie jak odzież ochronną dla straży pożarnej, nowe systemy maskujące (siatki) oraz rękawiczki i bieliznę termoaktywną dla służb mundurowych. Na wokandzie są także kamizelki kuloodporne.
Z firmą Prabos współpracujemy na zasadach wzajemnej wyłączności w Polsce i za granicą, jeśli chodzi o wysoko zaawansowane technicznie obuwie dla służb mundurowych. Prabos prowadzi także sklep internetowy, w którym każdy może kupić buty robocze czy ochronne. Ale to nie jest w konflikcie z naszą współpracą.
A zaczęło się to tak, że widząc szansę na zmianę w podejściu do wyposażenia wojska w Polsce, zacząłem szukać firmy sprzedającej obuwie dla służb mundurowych, aby ją przejąć. Nie mogłem znaleźć niczego odpowiedniego w kraju, gdzie funkcjonuje swojego rodzaju skansen i trudno o innowacyjne rozwiązania. Spróbowałem stworzyć nową firmę, ale po roku wycofałem się z joint venture. Zrezygnowałem też z zakupu firmy hiszpańskiej i w końcu trafiłem na Prabos. Właściciel jest bardzo ciekawym człowiekiem, produkuje świetne buty, wie o nich wszystko, ma zakład, który przypomina mi mój. Zaimponował mi jakością, zaangażowaniem i pasją.
Zamawiający zwykle chce zrobić próby użytkowe – i to jest bardzo mądre. W próbach użytkowych nasze buty wypadają bardzo dobrze. To podnosi ogólnie standard na rynku i stymuluje konkurencję. A to bardzo dobrze, ponieważ dzięki temu poprawi się ogólnie poziom tych produktów w Polsce, a tym samym polski klient, czyli żołnierz, będzie miał lepsze obuwie.
Wygraliśmy już przetargi w Polsce, ale oczywiście staram się te buty promować także w innych krajach ościennych, gdzie dostarczamy odzież.