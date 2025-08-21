Jak duża część polskich inwestorów lokuje pieniądze na rynku wirtualnych walut?

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Ich odsetek był wyższy niż w przypadku inwestorów kupujących kruszce (20 proc.) czy grających na rynku forex (10,6 proc.). Odsetek inwestujących w kryptowaluty mocno się zwiększył w ostatnich latach. W 2018 r. stanowił zaledwie 6 proc. Wśród polskich inwestorów kryptowalutowych wyraźnie dominują ludzie młodzi. Do inwestowania w nie przyznało się 31,4 proc. inwestorów mających od 18 do 25 lat, 27,3 proc. z grupy wiekowej 26-35 lat i tylko 9,2 proc. osób powyżej 55 roku życia. Szacunki firmy Accenture za 2024 r. mówiły natomiast, że od 2 mln do 3 mln polskich inwestorów posiadało w tym czasie kryptowaluty w swoich portfelach. Inwestowali oni je głównie za pośrednictwem wyspecjalizowanych giełd.
Amerykański stan Wyoming zdecydował się na emisję własnego stablecoina, czyli „stabilnej kryptowaluty” ściśle powiązanej kursowo z dolarem.
Gołębie sygnały z Fedu mogą wspomóc zwyżki na rynku kryptowalut. Ostatnie sesje upłynęły pod znakiem realizacji zysków przez inwestorów.
Nie należy oczekiwać powtórki przebiegu poprzednich cykli bitcoina w najdrobniejszych szczegółach. Z czym się należy liczyć?
Do historycznego rekordu z listopada 2021 roku, wynoszącego 4870 USD, brakuje już niewiele: cena wynosi 4700 USD.
Bullish, giełda kryptowalut i właściciel serwisu CoinDesk, ustalił cenę akcji w pierwszej ofercie publicznej na 37 USD, powyżej oczekiwanego przedziału 32–33 USD. Cena akcji w ramach IPO daje spółce całkowitą wartość rynkową na poziomie 5,4 mld USD.
Wprowadzenie w USA jasnych zasad emisji i działania stablecoinów to krok, który ograniczy pole manewru nieuczciwym podmiotom – mówi „Parkietowi” Michał Królik, ekspert ds. analizy transakcji kryptowalutowych w Mediarecovery.