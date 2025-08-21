Inwestycje
Jak duża część polskich inwestorów lokuje pieniądze na rynku wirtualnych walut?

Z badania przeprowadzonego pod koniec 2024 r. przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wynikało, że 22 proc. ankietowanych polskich inwestorów przyznało się do lokowania pieniędzy na rynku kryptowalut w ciągu poprzednich 12 miesięcy.

Ich odsetek był wyższy niż w przypadku inwestorów kupujących kruszce (20 proc.) czy grających na rynku forex (10,6 proc.). Odsetek inwestujących w kryptowaluty mocno się zwiększył w ostatnich latach. W 2018 r. stanowił zaledwie 6 proc. Wśród polskich inwestorów kryptowalutowych wyraźnie dominują ludzie młodzi. Do inwestowania w nie przyznało się 31,4 proc. inwestorów mających od 18 do 25 lat, 27,3 proc. z grupy wiekowej 26-35 lat i tylko 9,2 proc. osób powyżej 55 roku życia. Szacunki firmy Accenture za 2024 r. mówiły natomiast, że od 2 mln do 3 mln polskich inwestorów posiadało w tym czasie kryptowaluty w swoich portfelach. Inwestowali oni je głównie za pośrednictwem wyspecjalizowanych giełd.

