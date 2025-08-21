Przetrwają najlepsze galerie handlowe. Inne znikają z miast

Polska ma nieco ponad 400 centrów handlowych, czyli obiektów zaprojektowanych i zarządzanych jako jeden podmiot, w którym działa minimum dziesięć sklepów, o łącznej powierzchni co najmniej 5 tys. mkw. Centra oferują prawie 10 mln mkw. powierzchni wynajmu, to ok. 60 proc. całkowitych zasobów nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce – wynika z analiz firmy doradczej JLL dla „Rzeczpospolitej”.

Nasycenie centrami handlowymi w Polsce