Przetrwają najlepsze galerie handlowe. Inne znikają z miast

Polska ma nieco ponad 400 centrów handlowych, czyli obiektów zaprojektowanych i zarządzanych jako jeden podmiot, w którym działa minimum dziesięć sklepów, o łącznej powierzchni co najmniej 5 tys. mkw. Centra oferują prawie 10 mln mkw. powierzchni wynajmu, to ok. 60 proc. całkowitych zasobów nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce – wynika z analiz firmy doradczej JLL dla „Rzeczpospolitej”.
Ponad 5 tys. mieszkań na wynajem z portfela Resi4Rent trafi do spółki Vantage Development. Wartość transakcji to ponad 2,4 mld zł.
Condohotele powstają nie tylko w miejscowościach turystycznych, ale też w miastach przyciągających gości biznesowych. Popyt na te inwestycje jednak słabnie. Z hotelami ostro konkurują apartamenty w najmie krótkoterminowym. Inwestorzy kupują też lokale w Hiszpanii.
Ci, którzy mają zdolność kredytową, przestają się zastanawiać nad zakupem mieszkania. Wybierają mniejsze lokale, osiedla dalej od centrum, ale chcą płacić za swoją, a nie za wynajmowaną nieruchomość.
To dobry czas na spokojne przeglądanie oferty nowych mieszkań. Jest w czym wybierać, można trafić na promocje. Nie brakuje gotowych już lokali.
Kapitał wrócił na rynek nieruchomości logistyczno–przemysłowych.
W II kwartale Polacy kupili w Hiszpanii około 1 tys. mieszkań i domów, utrzymując poziom obserwowany od kilku kwartałów. Rząd niedawno wprowadził obostrzenia na rynku najmu krótkoterminowego, wielu cudzoziemców kupuje tu jednak drugie domy.