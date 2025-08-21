Po otwarciu czwartkowej sesji notowania Vivid Games idą w górę o ponad 18 proc. (to dziś największy wzrost na giełdzie). Wczoraj zyskiwały jeszcze więcej – na finiszu sesji akcje Vividu wyceniono na 0,64 zł po wzroście o 28 proc. w reakcji na informacje o zawarciu umowy z Apple.

Dzisiejszej zwyżce – podobnie jak wczoraj – towarzyszy wysoki wolumen obrotu. Od rana jego wartość sięgnęła 1 mln zł. Kurs akcji jest dwa razy wyżej niż 12 miesięcy temu. Obecnie sięga 0,77 zł.

Jaką umowę ma Vivid z Apple

Vivid Games zawarł z Apple Inc. oraz z innymi spółkami z grupy Apple umowę dotyczącą przygotowania przez spółkę odrębnej wersji gry oraz wydania przez Apple gry „Real Boxing 2” w modelu subskrypcyjnym Apple Arcade.

„Umowa stanowi istotny krok w realizacji strategii i może, w ocenie zarządu, istotnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe spółki” – czytamy w raporcie.