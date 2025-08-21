Firmy
Informacja o zawarciu umowy z Apple wywindowała wczoraj kurs bydgoskiego studia aż o 28 proc. Dziś nadal dominuje popyt.

Publikacja: 21.08.2025 10:41

Foto: AdobeStock

Katarzyna Kucharczyk

Po otwarciu czwartkowej sesji notowania Vivid Games idą w górę o ponad 18 proc. (to dziś największy wzrost na giełdzie). Wczoraj zyskiwały jeszcze więcej – na finiszu sesji akcje Vividu wyceniono na 0,64 zł po wzroście o 28 proc. w reakcji na informacje o zawarciu umowy z Apple.

Dzisiejszej zwyżce – podobnie jak wczoraj – towarzyszy wysoki wolumen obrotu. Od rana jego wartość sięgnęła 1 mln zł. Kurs akcji jest dwa razy wyżej niż 12 miesięcy temu. Obecnie sięga 0,77 zł. 

Jaką umowę ma Vivid z Apple

Vivid Games zawarł z Apple Inc. oraz z innymi spółkami z grupy Apple umowę dotyczącą przygotowania przez spółkę odrębnej wersji gry oraz wydania przez Apple gry „Real Boxing 2” w modelu subskrypcyjnym Apple Arcade.

„Umowa stanowi istotny krok w realizacji strategii i może, w ocenie zarządu, istotnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe spółki” – czytamy w raporcie.

Nie podano żadnych kwot ani szczegółów dotyczących warunków zawartej umowy.

Zarząd zakłada, że gra trafi do dystrybucji w Apple Arcade w kategorii Apple Greats w I kwartale 2026 r.

Jakie plany ma Vivid Games

Vivid Games 8 sierpnia poinformował, że zakończył przegląd opcji strategicznych, decydując się na pozyskanie pożyczki w wysokości 4 mln euro od Gemini Grupe, swojego wiodącego akcjonariusza. Kwota pożyczki zostanie wypłacona w trzech transzach. Pierwsza, w wysokości 2 mln euro, miała zostać wypłacona w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wypłata kolejnych transz jest powiązana z realizacją celów biznesowych, ustalonych wspólnie z akcjonariuszem, spójnych z realizowaną strategią i harmonogramem produkcji gry „Real Boxing 3”.

Pożyczka została udzielona na trzy lata. Umowa przewiduje podlegające rocznej kapitalizacji odsetki w wysokości 11,5 proc. i opcję wcześniejszej spłaty. Na żądanie pożyczkodawcy spłata może nastąpić poprzez potrącenie z wkładem pieniężnym na zaoferowane akcje nowej emisji po cenie 0,4 zł za akcję. W ramach zabezpieczenia roszczenia zostanie zawarta umowa zastawu rejestrowego na prawach do gier z serii „Real Boxing”.

W drugiej połowie września 2024 r. na rynek trafiła informacja, że litewski fundusz Gemini Grupė UAB obejmie ponad 40 proc. akcji bydgoskiej firmy.

