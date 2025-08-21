Cyfrowy Polsat ma za sobą słaby kwartał. Zielona energia napędza przychody

W drugim kwartale 2025 r. Grupa Cyfrowy Polsat kontrolowana przez fundację TiVi Foundation założoną przez Zygmunta Solorza wykazała 3,59 mld zł przychodu (wzrost o 3,9 proc. rok do roku), 823,8 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA (spadek o 2,4 proc.), 394,3 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 3 proc.) oraz 112,9 mln zł zysku netto (spadek wyniku przypadającego na akcjonariuszy spółki-matki o 22,9 proc. w porównaniu z wynikami w II kwartale 2024 r.).

Wyniki są więc słabsze niż rok wcześniej, ale biura maklerskie nie są tym zaskoczone. Dane pokazane przez spółkę różnią się w niewielkim stopniu od średniej prognoz analityków. Średnia szacunków zebranych przez dział relacji inwestorskich spółki mówiła, że przychody wyniosą 3,59 mld zł, skorygowana EBITDA 821 mln zł, a zysk netto 115 mln zł.

Analitycy z biur maklerskich komentując dane, wskazują, że spodziewali się słabych danych. Niektórzy (jak Maciej Bobrowski z BDM) radzą wykorzystać moment do zakupów walorów.

Autobusy na wodór i energia ciągną przychody w górę

Choć widać wzrosty rachunków za usługi dla domu (średni rachunek urósł o 4,3 proc. do 78,4 zł), to wzrost przychodów grupa zawdzięcza w największym stopniu rosnącym biznesom z obszaru tzw. zielonej energii: wpływom ze sprzedaży prądu i gazu oraz dostawom autobusów na wodór.