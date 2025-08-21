Cyfrowy Polsat ma za sobą słaby kwartał. Zielona energia napędza przychody

W drugim kwartale 2025 r. Grupa Cyfrowy Polsat kontrolowana przez fundację TiVi Foundation założoną przez Zygmunta Solorza wykazała 3,59 mld zł przychodu (wzrost o 3,9 proc. rok do roku), 823,8 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA (spadek o 2,4 proc.), 394,3 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 3 proc.) oraz 112,9 mln zł zysku netto (spadek wyniku przypadającego na akcjonariuszy spółki-matki o 22,9 proc. w porównaniu z wynikami w II kwartale 2024 r.).
Wyniki są więc słabsze niż rok wcześniej, ale biura maklerskie nie są tym zaskoczone. Dane pokazane przez spółkę różnią się w niewielkim stopniu od średniej prognoz analityków. Średnia szacunków zebranych przez dział relacji inwestorskich spółki mówiła, że przychody wyniosą 3,59 mld zł, skorygowana EBITDA 821 mln zł, a zysk netto 115 mln zł.
Analitycy z biur maklerskich komentując dane, wskazują, że spodziewali się słabych danych. Niektórzy (jak Maciej Bobrowski z BDM) radzą wykorzystać moment do zakupów walorów.
Choć widać wzrosty rachunków za usługi dla domu (średni rachunek urósł o 4,3 proc. do 78,4 zł), to wzrost przychodów grupa zawdzięcza w największym stopniu rosnącym biznesom z obszaru tzw. zielonej energii: wpływom ze sprzedaży prądu i gazu oraz dostawom autobusów na wodór.
Analitycy zwracają przy tym uwagę, że pod względem zysków ze sprzedaży prądu pierwsze półrocze br. nie było dobrym okresem dla farm wiatrowych i słonecznych. Wzrost zysków ograniczały relatywnie niskie ceny. Ogólnie w drugim kwartale jedynym segmentem, który zanotował wzrost wyniku EBITDA był nadal niewielki na tle grupy biznes nieruchomości.
Przychody grupy ogółem urosły rok do roku o około 140 mln zł. Dla porównania, spółki z grupy (Cyfrowy Polsat jest większościowym udziałowcem spółki PAK Polska Czysta Energia i firm zależnych PAK PCE), dodały grupie w drugim kwartale 303 mln zł przychodu (wzrost o 22 proc.).
W sumie przychody ze sprzedaży energii tych spółek były wyższe (380 mln zł), ale część tej kwoty pochodzi od spółek z grupy Cyfrowy Polsat. EBITDA segmentu zielonej energii spadła o 8 proc. do 66 mln zł.
Produkcja energii ze źródeł OZE wyniosła 314 GWh, co oznacza wzrost o 41,4 proc. – wykazano.
Dla porównania, usługi detaliczne dla domu i firm grupy Cyfrowy Polsat, na które składają się w dużej mierze usługi telekomunikacyjne, dostępu do internetu i płatnej telewizji pod markami Plus, Netia, oraz Polsat Box przyniosły grupie w II kw. 1,81 mld zł przychodu, o 1,7 proc. więcej niż rok wcześniej.
Natomiast ogółem segment usług dla domu i firm grupy zanotował 2,62 mld zł przychodu (tyle co rok wcześniej), a jego EBITDA spadła o 3 proc. do 605 mln zł.
Łączna liczba klientów na umowie w segmencie B2C obniżyła się o 1,1 proc. do 5,69 mln, co zarząd grupy tłumaczy (niezmiennie od lat) spadającą popularnością usług telewizji satelitarnej (chodzi o technologię odbioru sygnału) oraz łączeniem usług w ramach gospodarstwa domowego w jedną umowę.
Na koniec czerwca z pakietów konwergentnych korzystało 3,01 mln abonentów, o 49 tys. (1,7 proc.) więcej niż rok wcześniej. Według spółki z pakietów korzysta 52,9 proc. klientów kontraktowych. Grupa świadczyła im 10,6 mln usług, czyli o 832 tys. więcej niż rok wcześniej.