W II kwartale grupa kapitałowa Orlen wypracowała 60,66 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznaczało spadek o 12,7 proc. w ujęciu rok do roku. Mimo to koncernowi udało się poprawić zyski. Kluczowy wskaźnik, czyli EBITDA LIFO wyniósł 9,2 mld zł i tym samym zwyżkował o 85,5 proc. Jeszcze bardziej, bo do 1,61 mld zł z 26 mln zł wzrósł zysk netto.
Najwyższy zarobek (2,34 mld zł EBITDA LIFO) zapewnił Orlenowi biznes upstream & supply. W jego ramach szczególnie zyskowne okazało się wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego realizowane na rynkach zagranicznych. Dobry rezultat osiągnięto pomimo spadku produkcji w Norwegii i umocnienia się kursu złotówki względem korony norweskiej. Duże profity przyniosła też działalność wydobywcza w Polsce. W tym przypadku o osiągniętym zarobku zdecydował brak ujemnego wpływu tzw. odpisu gazowego (w II kwartale 2024 r. kosztował grupę 7,7 mld zł). Stosunkowo mały zysk w biznesie upstream & supply osiągnięto z obrotu hurtowego ropą i gazem. To m.in. konsekwencja niższej zrealizowanej ceny sprzedaży błękitnego paliwa przy wyższych kosztach jego pozyskania.
Szyldy Lotos, PGNiG, CPN i Petrochemia Płock pozostaną w portfelu giełdowej spółki. Spośród nich istotną rolę cały czas odgrywają zwłaszcza dwa pierwsze z wymienionych. Dziś najbardziej promowanym brandem jest Orlen Vitay.
Kolejnym najbardziej zyskownym dla Orlenu biznesem okazała się energetyka (2,26 mld zł EBITDA LIFO). Na ten wynik istotny wpływ miała zwiększona dystrybucja gazu i energii elektrycznej oraz wyższa sprzedaż ciepła. Istotnie, gdyż o 21 proc. zwyżkowała produkcja prądu. Z kolei jego sprzedaż spadła o 4 proc.
Podobny zysk jak w energetyce zanotowano w biznesie downstream (2,2 mld zł EBITDA LIFO). To niemal wyłącznie zasługa działalności rafineryjnej. Orlen tłumaczy, że wysoki przerób ropy oraz dobre otoczenie makroekonomiczne, pomimo spadku marż, miały kluczowe znaczenie w tym obszarze. Straty nadal ponoszono za to na działalności petrochemicznej, co związane było z utrzymującą się niekorzystną sytuacją popytowo-podażową w całej branży.
Solidny zysk zapewnił też biznes consumers & products (2 mld zł EBITDA LIFO). Zgodnie z nową strategią koncernu, obszar ten integruje obecnie sprzedaż nośników energii: gazu, energii elektrycznej oraz paliw do odbiorców końcowych. W jego ramach wzrosła sprzedaż błękitnego paliwa i prądu oraz nieznacznie spadła sprzedaż paliw.
Zarząd Orlenu zwraca uwagę na liczne dokonania koncernu odnotowane w ostatnich miesiącach. „Przede wszystkim uwolniliśmy cały region od ropy naftowej z Rosji. Skutecznie zamknęliśmy ten rozdział i dziś już wszystkie nasze rafinerie przerabiają surowiec pochodzący z innych rejonów świata” – przypomina cytowany w komunikacie prasowym Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu. Obecnie w rafineriach grupy przetwarzany jest surowiec z Bliskiego Wschodu, Zatoki Perskiej, Morza Północnego, Afryki i obu Ameryk.
Orlen poinformował o zwiększeniu o 700 mln m sześć. zasoby wydobywalne gazu ziemnego ze złoża Trzebusz, zlokalizowanego w gminie Trzebiatów, w województwie zachodniopomorskim. Dzięki temu łączne zasoby wydobywalne gazu ziemnego w tym rejonie wzrosły do 2,3 mld m sześć.
Fąfara informuje też o kontynuacji wielkich inwestycji w energetyce. Ich efektem będą kolejne wiatraki na pierwszej w Polsce farmie wiatrowej na Morzu Bałtyckim. W przyszłym roku do polskich domów i przemysłu ma popłynąć z niej czysta energia elektryczna. Obecnie na farmie Baltic Power zainstalowana jest już ponad połowa fundamentów oraz 5 turbin wiatrowych. Rozwijany jest także drugi projekt o nazwie Baltic East. W jego ramach powstaną instalacje o mocy 1 GW. Baltic East sąsiaduje z koncesją Baltic Power. Do przeprowadzenia badań dna morza wybrano polskie firmy. Orlen podaje, że część tych badań została już zakończona.
W I półroczu grupa Orlen przeznaczyła na inwestycje 13,8 mld zł z 35,3 mld zł zaplanowanych na cały rok. Tym zrealizowała zaledwie 39,1 proc. planu. Najwięcej pieniędzy koncern wydał na projekty w biznesach upstream & supply (4,6 mld zł), downstream (4,2 mld zł) i energetycznym (3,6 mld zł).
Płocki koncern nie jest już zainteresowany nabyciem całości ani części udziałów w GA Polyolefins. Jakaś forma współpracy nadal jest jednak możliwa. Na te informacje akcjonariusze Azotów zareagowali wyprzedażą walorów chemicznej spółki.