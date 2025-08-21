W ciągu ostatnich trzech miesięcy discount margin liczony dla 5-letniej obligacji serii WZ0330 obniżył się aż o 20 pkt bazowych i znajduje się obecnie na poziomach widzianych ostatnio jesienią ubiegłego roku. W podobnej skali spadła marża wyznaczona dla modelowego portfela o średnio 3-letnim terminie wykupu, złożonego z obligacji złotowych 25 znanych emitentów spoza sektora bankowego.

Wycenom polskiego długu wyraźnie sprzyjał ostatnio globalny wzrost apetytu na ryzyko. Indeksy giełdowe są bardzo wysoko, a opcje na ich zmienność wyjątkowo tanie. Lokalnie pomagają perspektywa rozmów o deeskalacji wojny na Ukrainie, rosnące oszczędności oraz wakacyjny brak podaży na rynku długu korporacyjnego.

Z perspektywy emitentów tworzy to wyjątkowo sprzyjające otoczenie. Jesień, gdy inwestorzy wrócą z wakacji, może okazać się jednym z najlepszych momentów w ostatnich latach do przeprowadzenia emisji – zarówno pod względem kosztu finansowania, jak i dostępności kapitału. Płynność zgromadzona na rachunkach oraz utrzymujący się apetyt na ryzyko mogą sprawić, że nowe emisje trafią na chłonny rynek.

Jeżeli nie dojdzie do nagłej zmiany globalnego sentymentu, najbliższe miesiące mogą być wyjątkowo pracowite dla brokerów. Dla emitentów oznacza to szansę na pozyskanie finansowania po atrakcyjnych marżach, a dla inwestorów – możliwość selekcji z szerszej niż dotąd oferty papierów.